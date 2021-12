Sinfonías navideñas en los parques de Panamá

La llegada de la Navidad es una de las celebraciones más importantes en todo el mundo, es un tiempo de reuniones familiares y regalos, entre otras actividades que se organizan para compartir esa alegría que puede ser a través del arte como lo viene organizando el Ministerio de Cultura (MiCultura) a través de sus direcciones y regionales.

La Orquesta Sinfónica Nacional (OSN) realiza su tradicional gira de conciertos para llevar esas notas navideñas y compartirlas con la audiencia que las apoyó durante las presentaciones en todo el año.

Parroquias y parques han sido el escenario perfecto donde la OSN ha congregado a familias para llevar un agradable momento de esparcimiento y compartir un repertorio sinfónico de los villancicos más tradicionales en todo el mundo y que son muy gustados por grandes y chicos debido a las historias que cuentan.

La Orquesta Sinfónica Nacional viene realizando una serie de conciertos navideños de manera gratuita que iniciaron el 2 de diciembre en la Iglesia San Antonio de Padua de Miraflores, siguieron en la Iglesia Nuestra Señora de Lourdes, Parroquia Señor de Los Milagros, Parroquia San Agustín Villa Zaíta, Parque Andrés Bello, Parque Recreativo Omar y culminará el 22 en el Parque Benito Juárez de El Carmen.

Cada una de las veladas esta octogenaria agrupación musical interpretó famosas melodías navideñas como: Paseo en Trineo, Frosty, the Snowman, Adeste Fideles., Bells of Christmas., El Tamborilero, Silent Night, Oh Holly Night, El Burrito Sabanero, Harkthe Herald Angel Sing, Silent Night, Oh Holly Night, donde algunas fueron acompañadas por la artista invitada la soprano panameña Susan Samudio.

Ricardo Risco, director encargado de la OSN indicó que “los panameños están ávidos de asistir a actividades o eventos de sano esparcimiento para toda la familia, por lo que nos sentimos muy complacidos porque en cada una de las presentaciones hemos tenido un lleno de completo donde el público canta y ovaciona cada una de las piezas, como saben los aplausos es el alimento de los artistas”.

Jorge Ledezma Bradley, director de la orquesta indicó que “estamos muy contentos porque estamos compartiendo un acontecimiento que gusta a todos, que es la navidad, es el nacimiento de la esperanza, es una época para renovarse, poder reencontrarse con las amistades, la familia y compartir sentimientos de amor y felicidad”.