Situación de EE.UU. y China sacude al sector marítimo, Panamá no escapa al efecto cascada

Las empresas de Estados Unidos (EE.UU.) y China se han visto obligadas a cerrar a efecto de la pandemia de coronavirus (COVID-19), lo cual generará un efecto domino porque repercute en todas las actividades de nuestra sociedad y en el caso del sector marítimo se sentirá un detrimento claro y evidente en este primer trimestre del año 2020.

Así lo considera la firma de Karnakis y Karnakis, expertos en el sector de comercio marítimo, la cual estima que en el caso de Panamá, todo dependerá de la contención del brote a nivel mundial, las medidas de contingencia que tomen los puertos de EE.UU. y China, los cuales influyen al comercio marítimo mundial y esto es un efecto domino para todos los demás países.

Una vez reaccione la productividad de ellos se reactivará la normalidad de las actividades marítimas en nuestros puertos y el Canal de Panamá.

No obstante, coinciden con otros expertos del sector al analizar que “calcular la afectación a nivel global sería prematuro y no podemos especular en este contexto, a razón de que no hay un parámetro de medición o referente para este tipo de crisis de salud, económica y social”.

“Absolutamente, esto afecta a todos los puertos a nivel mundial de diferentes maneras si tienen comercio con China y EE.UU., es un efecto cascada que repercute en todos los puertos a nivel mundial”.

Citan como ejemplo Rotterdam, el puerto más grande de Europa y uno de los más activos del mundo, vio el tráfico de China caer un 20% a 30% en este periodo en comparación al año pasado. Alrededor de 470 millones de toneladas de mercancías pasan por Rotterdam cada año aproximadamente.

A la consulta de Capital Financiero sobre la afectación para el sector marítimo, destaca que “indiscutiblemente, no tenemos un termómetro de comparación o una crisis referente a esta temática; debido a que se sale del contexto normal de cualquier crisis marítima que hemos tenido durante los últimos cien años”.

Analizan que normalmente, son las crisis económicas las que hacen cambiante la actividad normal del sector marítimo. Debemos inmiscuirnos en el tema y que los servicios de transporte marítimo son distintos: como carga general, a granel seco, a granel líquidos, tanqueros: petroleros, quimiqueros y gaseros. Dependiendo de cada servicio determinaremos la afectación al sector marítimo independientemente.

La firma Karnakis y Karnakis observa, que el barril de petróleo ha llegado a un precio récord mínimo de casi $20, podemos destacar que la afectación económica es de gran envergadura, porque el petróleo es el commodity que moviliza la mayoría de los mercados e industrias marítimas.

Agrega que China suple mundialmente en importaciones a todas las industrias mundialmente hablando. Casi el 40% de mercancías e insumos utilizados globalmente.

“Podemos concluir que tenemos un detrimento claro y evidente en este primer trimestre del año 2020”, señala la firma.

En cuanto al sector naviero, la firma Karnakis y Karnakis sostiene que a pesar de que las líneas marítimas como Maersk, MSC, y Lloyds ya están preparadas para lo inesperado, independientemente si es una guerra comercial, el cierre de industrias o un virus, lo que no se puede evitar son sus consecuencias.

A raíz de esto, los volúmenes del transporte de contenedores chinos han bajado entre un 20% y un 40% este primer trimestre de 2020.

Por ende, no pueden calcular el impacto negativo que tendrá, porque sería una especulación. Debemos esperar a ver cuál será el grado de afectación, cuando concluya la pandemia que está en todo su apogeo a nivel mundial.

Con relación a la industria de cruceros, indica que Royal Caribbean, Norwegian Cruise Line y Carnival Cruises, también se han visto muy afectadas por esta situación caótica. Podemos destacar el caso del crucero Zaandam que nadie le permite desembarcar en sus puertos en EE.UU. a raíz del pánico de la pandemia.

“En nuestra opinión será la industria marítima más afectada por la connotación del servicio directo con los pasajeros, ya que las personas estarán reacias a comprar pasajes para dicha industria, mermando enormemente la confianza en esta actividad por largo tiempo”, expresa Karnakis y Karnakis.

Darsy Santamaria Vega

dsantamaria@capital.com.pa

Capital Financiero