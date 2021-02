Sobre la resolución de paraísos fiscales del Parlamento Europeo

Como informamos en nuestro último escrito, con la esperanza de que el Gobierno Nacional tomara nota, el Parlamento Europeo criticó en forma acérrima las listas discriminatorias en materia fiscal de la Unión Europea (UE) en una resolución de 21 de enero de 2021.

Siendo los miembros del parlamento electos, no escogidos por razones políticas o amicales, como la mayoría de los burócratas de la UE, el peso de sus palabras debe ser puesto en un contexto adecuado y bien ponderado por los que toman las decisiones en nuestro país.

Quizás no exista una mejor oportunidad para que nuestra diplomacia muestre sus quilates.

De la lectura de la resolución en español (ver: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0022_ES.html), se puede concluir lo siguiente:

–Que la existencia de paraísos fiscales dentro de la UE causa graves pérdidas a sus estados miembros por promover la elusión fiscal. Cito: “…la existencia de territorios no cooperativos a efectos fiscales, así como de regímenes fiscales nocivos, también en los Estados miembros de la UE, da lugar a gravísimas pérdidas financieras para los Estados miembros de la Unión…”.

–Que la lista actual de países considerados paraísos fiscales, en la cual está Panamá, sólo representa 2% de la elusión fiscal global. Cito: “Considerando que el informe sobre el estado de la justicia fiscal de 2020 constató que solo el 2% de las pérdidas fiscales mundiales fueron causadas por territorios incluidos en la lista de la Unión…”.

–Que la lista se redacta en forma secreta, sin acceso a terceros y sin que las partes sean oídas debidamente lo que demuestra una falta de debido proceso. Cito: “Considerando que el acceso del público a los documentos y la labor del Grupo «Código de Conducta» (Fiscalidad de las Empresas) siguen siendo limitados, en particular en relación con el proceso de elaboración de la lista de la Unión; que el Defensor del Pueblo Europeo tiene el mandato de examinar la aplicación por parte de las instituciones de la Unión de las normas de la Unión sobre el acceso del público a los documentos(19) y, en particular, la facultad de inspeccionar todos los documentos de la Unión, sean confidenciales o no, y puede formular recomendaciones sobre si deben publicarse o no;”.

–Que, en el desarrollo de una nueva metodología, en aras del tratamiento equitativo de las naciones, los países en desarrollo deben participar y ser oídos en el proceso. Cito: “Pide al Grupo «Código de Conducta» que aumente la inclusividad y la aceptación externa del proceso consultando a los países en desarrollo y a las organizaciones de la sociedad civil; sugiere que se cree un grupo de trabajo o un órgano consultivo con países no pertenecientes a la Unión —en particular con países en desarrollo—, miembros de la sociedad civil y expertos, con el fin de facilitar el diálogo sobre las decisiones tomadas…”.

–Que la elaboración de la lista debe ser trasparente. Cito: “Considera que la lista de la UE debe reformarse al nivel de la Unión; recomienda que se formalice su proceso, en particular a través de un instrumento vinculante jurídicamente; considera que esta reforma debe llevarse a cabo antes de finales de 2021 para proteger a la Unión de cualquier pérdida de ingresos adicional en el período de recuperación posterior a la pandemia de coronavirus (COVID-19); pide que el Consejo encargue a la Comisión, con el apoyo de los Estados miembros y con la adecuada participación del Parlamento Europeo, la evaluación de los países y territorios terceros sobre la base de unos criterios claros y transparentes, así como la presentación de una propuesta de elaboración al Consejo que deberá hacerse pública antes de que este adopte formalmente la lista y sus revisiones; pide al Consejo que conceda al Parlamento un papel de observador en los debates del Grupo «Código de Conducta»; considera que estos cambios garantizarían la imparcialidad, la objetividad y la rendición de cuentas del proceso de elaboración de la lista;”.

–Que los burócratas de la UE deben ser más valientes. Cito: “Pide una evaluación equitativa e imparcial de los principales socios comerciales de la Unión; solicita, en particular, que se proceda a una evaluación clara de los Estados Unidos en lo que respecta a los criterios de transparencia;” y que, por tanto: “la falta de reciprocidad de la FATCA estadounidense debe examinarse con arreglo al criterio de transparencia;”.

Entiendo que mis escritos son como arar en el mar puesto que nuestros gobernantes, desde hace años, sufren del Síndrome de Estocolmo.

La UE, liderada por Francia, ha logrado que las autoridades y algunos colegas se sientan culpables del modelo de negocio de nuestra plataforma para atraer inversión extranjera directa.

Es hora de tener algo de dignidad y de amor a la Patria.

Por: Misonius Rufus

Abogado y analista internacional