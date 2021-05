Sonda asegura que está más y mejor preparada para competir en una nueva licitación por la administración financiera del sistema de transporte público

El pasado 29 de abril la empresa Sonda cumplió 10 años de operar el cobro del sistema integrado de transporte en la ciudad de Panamá. Se trató de una concesión que le fue adjudicada en el año 2011, tras ganar una licitación pública, orientada a darle soluciones a los ciudadanos en algo tan vital como que lleguen a su oficina, a su trabajo, a la escuela todos los días, algo que podemos definir como una misión crítica: La administración financiera del sistema de transporte.

Es importante que Sonda no era una empresa desconocida en Panamá. Esta empresa de soluciones tecnológicas, de capital chileno, arribó al país en 2008 para participar en la licitación para el desarrollar el portal que hoy en día conocemos como PanamáCompras, que les permite a las empresas participar en las licitaciones públicas y a los ciudadanos acceder a información sobre estos procesos.

Sin embargo, el éxito de Sonda como administrador financiero del sistema de transporte público en la ciudad de Panamá se hace evidente cuando se nota que su operación, pese a ser extremadamente compleja, es virtualmente imperceptible para los usuarios tanto de MiBus como del Metro de Panamá.

Hoy en día la empresa cuenta con más de 300 empleados que se encargan de sostener la administración financiera del sistema de transporte, mediante el recaudo en los puntos de atención al usuario y que además debe garantizar el mantenimiento de los buses de los alineadores y torniquetes, en las zonas pagas, con todas las adecuaciones que se han hecho de banca en línea, banca móvil y las diferentes aplicaciones móviles para recarga.

Por ello no es extraño que Víctor Betancourt, gerente general de Sonda Panamá, describa la experiencia de esta empresa en Panamá como “10 años intensos” a los que hay que sumarle el año de la pandemia de coronavirus (COVID-19), que ha sido muy interesante porque implicó encontrar soluciones e innovar constantemente para facilitar el transporte de los ciudadanos y al mismo tiempo cumplir con las restricciones sanitarias impuestas por las autoridades, garantizando en todo momento la calidad del servicio a los usuarios.

Capital Financiero sostuvo una amplia conversación con Betancourt sobre la operación de Sonda en Panamá, sus proyecciones futuras y el papel que ha jugado nuestro país en la expansión de Sonda en Centroamérica.

También dialogamos sobre la pandemia de COVID-19 y su impacto, así como en la nueva licitación para administración financiera del sistema de transporte y los retos que conlleva tras los avances registrados en los últimos 10 años en esta materia.

-¿Cuál es el volumen de dinero que maneja el transporte público que está integrado básicamente por dos sistemas el MetroBus y el Metro de Panamá?

-Como operadores, esto es un ecosistema, no es solamente estos dos, hay un tercero, y también conecta a proveedores de estos servicios, por ejemplo, de recarga. Hoy en día tenemos tres operadores que están conectados: MiBus, las estaciones de Metro de Panamá, que son 30, y la Terminal de Albrook, que cierra el ciclo, son tres operadores y en estos 10 años, hubo un primer año de construcción del servicio, y luego cuando ya empezamos a operar en marcha en el 2012.

“Desde que comenzaron a funcionar los primeros buses se han recaudado $660 millones entre los tres operadores, a través de Sonda”.

-¿Hay que tener un sistema logístico y tecnológico muy eficiente para redistribuir los ingresos entre los tres operadores?

–No solamente logístico, sino también de transparencia y seguridad, esto esta manejado por un fideicomiso que fue definido originalmente mediante la licitación pública en el contrato.

Todos los fondos que se recaudan van a este fideicomiso y luego se hace la distribución, basado en los usos específicamente. Están las recargas como tal, que es un proceso que obviamente se guarda en los bolsillos, y luego la distribución basada en los usos. Si hoy tuvimos tantos usos de bus, se hace la transferencia por ese monto, y así sucede con los usos del Metro y de la Terminal de Albrook.

“Hay transparencia, hay seguridad, y hay todo un proceso logístico, especialmente en el recaudo que es prácticamente multicanal. Estamos hablando de recaudo en las zonas pagas, con efectivo por personas, taquillas que están en la ciudad, fuera de las zonas pagas, recaudo en terminales de autoservicio que algunos son propios y otros son de empresas locales que se han integrado al servicio y algunos están en las estaciones del Metro, de hecho en el Metro no hay recarga que no sea vía terminal de autoservicio, por lo que somos el único país en Latinoamérica donde tenemos esa ventaja, no hay recaudo con personas, sino que todas son terminales de autoservicio.

“Además de eso está la banca, tenemos también un porcentaje de casi 10% por banca línea y banca móvil, todas estas recargas se administran bajo nuestro sistema central de Sonda, por supuesto tenemos proveedores para todo el efectivo que se retira en las terminales de autoservicio en las zona pagas hay una logística importante los siete días de la semana para que esto ocurra, y si ahora es un sistema bastante eficiente y entonado, y ahora con la pandemia de COVID/19 mucho más, la prueba fue la pandemia por supuesto”.

-¿Cómo se logra que un sistema tan complejo que ha manejado $660 millones en recaudación sea prácticamente imperceptible para el usuario del sistema?

–Es así de simple, justamente el 29 de abril estuvimos cumpliendo 10 años con este servicio, conversábamos con el equipo y les comenté: Fíjense lo bien que lo estamos haciendo que nadie está hablando de Sonda, vas a recargar y pasar por el torniquete, subes al bus o al Metro y al finalmente todo está funcionando de manera eficiente.

Definitivamente es el resultado de muchas personas que están atrás y de procesos, de muchos de los colaboradores y por supuesto la experiencia, 10 años parecen poco, pero son 10 años de aprendizaje diario.

“Ha sido principalmente ese aprendizaje y eficiencia en todos los procesos por lo que hoy en día, todo funciona, ha habido obviamente casos en que uno u otro usuario tiene alguna queja porque son sistemas al final, pero esos pocos casos se resuelven porque tenemos nuestros centros de atención especializada que son 17 en toda la ciudad, tratamos de ayudar a los usuarios a resolver esos pequeños incidentes que realmente son muy pocos al año, pero que igual los atendemos uno a uno.

-Entendemos que los logros alcanzados por Sonda Panamá ya han empezado a rendirle frutos a nivel regional, porque desde Panamá la experiencia se está trasladando a otros países de la región.

-Me siento muy orgulloso de eso porque definitivamente he visto a la gente crecer. En una licitación pública que participamos, en Guatemala, para el sistema de transporte de la Municipalidad de la ciudad de Guatemala, que, por supuesto que ganamos, hubo un periodo de implementación que fue hecha 100% con personal panameño, obviamente tuvimos el apoyo de Chile, porque en Chile tenemos un gran conocimiento de todo este tipo de tecnologías nuevas referente a tipo de pagos abiertos que no están implementadas en Centroamérica ni en Panamá, pero que pronto se van a implementar.

“Esta tecnología permite ya no solamente el uso de una tarjeta como se hace en Panamá, sino otros métodos de pago como un código QR que lo pueda leer en el validador, una tarjeta de crédito o débito, como Visa, Mastercard o Clave, que te la pueda leer el validador, entonces definitivamente esto le da una nueva tecnología a esta región.

Ya Chile tenía experiencia con esta tecnología, y un equipo de proyectos de Panamá fue la que implementó esta tecnología.

“De hecho, acá en Panamá se creó un Centro de Excelencia en Smart City, y esto gracias a la experiencia de 10 años que hemos acumulado aquí.

“Ya tenemos personal aquí, que perfectamente sabe cómo opera cada componente de estos sistemas que son complejos, desde el validador, incluso ya fabricamos los validadores con las características que se diseñan propiamente, los terminales de autoservicio, por ejemplo, que se implementaron en Guatemala todos fueron diseñados por personal panameño, primero definieron las características, se fabrican y lo implementaron.

Incluso durante la pandemia hemos tenido unos meses con personal panameño viajando a Guatemala a implementar este sistema, y hoy está saliendo a producción este sistema que va a ser referencia para Latinoamérica, ya que ha habido pocos casos del uso de pagos abiertos en los sistemas de transporte de forma eficiente, es decir no esperar nada, poner tu tarjeta y ya, de tal forma que se logra la eficiencia que se busca.

“Acá en Panamá está en el plan, dentro de lo que nosotros llamamos Transporte 4.0 estamos promoviendo que Panamá también debe ir hacia allá, y poder generar aperturas en el sistema de pago de medios de transporte, y es algo que va a ocurrir con una posterior convocatoria del Estado panameño a una nueva concesión porque obviamente se requieren inversiones importantes para hacer todo el cambio, ya que hoy en día el sistema está diseñado con los componentes que se requieren para el servicio que tiene hoy en día el panameño. Pero que luego cuando se haga el cambio de equipamiento en todos los buses y en todos los terminales de autoservicio entonces se podrá permitir que tengamos medios abiertos de pago en el transporte en Panamá”.

-¿Habrá un momento en que los panameños podremos pagar el servicio de transporte con el celular como se hace en otras partes del mundo?

–Por supuesto que sí, está en el Plan de Sonda y también del Estado panameño. El Metro de Panamá y MiBus están en este momento ya pensando en cómo hacer este servicio en el futuro, y estoy seguro que están haciendo estas consideraciones porque es hacia dónde va la tendencia. Sonda está preparada para esto, por supuesto para implementar esta tecnología, obviamente cuando se hayan concluido todos los procesos.

-¿Cuánto se tendría que invertir en esta nueva concesión que está por licitarse?

-Es importante entender que la licitación pública original del administrador financiero para el sistema de transporte integrado involucraba que el Estado hacía la inversión, realmente los activos en materia de validadores, etc., son propiedad del Estado, y Sonda por supuesto ha dispuesto todos los sistemas, el personal para que esto funcione 24/7, ha sido un trabajo conjunto de la inversión dl Estado y por supuesto lo que Sonda ha estado haciendo para que esto sea realidad y se pueda mantener todos los días de la semana por 365 días al años

“Entonces creo que es importante entender eso, que es una inversión del Estado.

“De lo que se debe invertir yo diría que hay diferentes modalidades y no te podría confirmar exactamente el monto que se requeriría invertir, pero si que son inversiones importantes que se requieren para que dure mucho, una inversión de estos nuevos servicios de medios de pago por supuesto tendrías que pensar en un universo de 15 años o más porque obviamente después pueden surgir otros medios de pago que se podrían ir incorporando”.

-Tras 10 años de operar en Panamá. ¿En qué opciones de negocio está pensando Sonda?

“Sonda es una empresa de tecnología y nació así hace 46 años en Chile. Obviamente llevar tecnología a la industria y otros sectores nos llevó al transporte, sin embargo, estamos en diferentes países en otras áreas importantes como salud, servicios financieros, retail, en donde definitivamente buscamos conocimiento, con aspiraciones propias en algunos casos, integrado capacidades como integradores que somos, hemos llevado soluciones importantes a diferentes segmentos, así que Sonda en Panamá está buscando hoy en día también llevar lo que hemos aprendido en otros países y lo que hemos aprendido también en Panamá a otros sectores por ejemplo en banca hemos estado replicando la experiencia de éxito que hemos tenido en Chile, Brasil y Colombia y ahora también en Panamá.

“En el sector público en general también Sonda puede apoyar en proyectos, así que nuestro camino de crecimiento está en multindustrias y multisectores y por supuesto en transporte tenemos una maestría y definitivamente allí queremos seguir perfeccionando este servicio y está disponible para todo el país, creo que es ya definición de políticas públicas por parte del Estado y Sonda está en disposición de colaborar”.

-¿Cómo ve Sonda la intención de Panamá de constituirse en un hub digital para América Latina y el Caribe?

-Justamente, nosotros de hecho, hemos entendido que lo que se ha construido en Panamá, específicamente en el sistema de transporte integrado de la capital, ha sido un gran ecosistema, un hub, en donde participan y dan valor agregado diferentes entes, ya sea los operadores privados como la banca, y del Estado como la Autoridad de Innovación Gubernamental, instituciones privadas como Punto Pago o RapidRed, cadenas de supermercados, Western Union, aquí la verdad el ecosistema es amplio y eso se ha logrado gracias al hub digital que se ha desarrollado y que se ha ido perfeccionando después y que ha permitido que se integren diferentes sectores.

“Yo creo que Panamá está destinado también para lo mismo. Panamá está actuando como este hub que permite que tecnologías, empresas y capital humano confluyan para crear grandes cosas y eso lo podemos conseguir así.

Cuando nos dicen que hay problemas para conseguir personal capacitado en Panamá, para nosotros eso nunca ha sido un problema, y de hecho en Panamá tenemos hoy en día personal panameño formado por nosotros, y eso porque nosotros sabemos que es responsabilidad de la empresa formar al personal y desarrollarlo para que pueda tener ese conocimiento y luego pasarlo a más personas.

“Son más de 300 colaboradores, hoy en día somos ese centro de excelencia para la región, hoy en día desde Panamá damos servicio para el transporte en Colombia, a Centroamérica y hasta a México, yo pienso que es entender la responsabilidad que tiene la empresa en la formación de este personal clave que se requiere y por supuesto de un plan de retención de talento, es decir cómo podemos hacer para que este talento pueda crecer en la misma empresa.

“Yo creo que Panamá está destinado a ser un hub digital regional, es un sitio geográficamente privilegiado, donde empresas de casi cualquier parte de Latinoamérica y con los planes adecuados del Estado como, por ejemplo, las políticas que está teniendo para zonas de desarrollo y las Sedes de Empresas Multinacionales (SEM), está permitiendo que las empresas vean a Panamá como este lugar donde definitivamente pueden implementar un hub para cualquier tipo de empresas y negocios.

Creo que podemos pasar tiempo hablando de diferentes sectores que se pueden beneficiar de este hub como Sonda lo ha hecho, y que hoy en día desde Panamá vemos a Centroamérica y hasta el Sur, y esto lo hemos hecho con personal 100% panameño.

-¿Cómo se está preparando Sonda para la licitación para seleccionar al administrador financiero del sistema de transporte público en la ciudad de Panamá?

-Creo que Sonda se prepara en Panamá para licitación pública haciendo nuestro mejor trabajo día a día, sirviendo a los usuarios como se merecen, perfeccionado el servicio constantemente con las limitaciones que podamos tener, buscando las mejoras constantes para brindar el mejor servicio, yo creo que cuando ocurra estaremos listos, yo creo que se ha ganado experiencia, y el personal no hay que buscarlo afuera, el personal lo tenemos nosotros, tenemos talento en nuestra compañía que nos va a ayudar a implementar el próximo sistema que se vaya a implementar y por supuesto manteniendo los niveles de atención a nuestros clientes que son evaluados cada mes con informes mensuales.

Yo pensaría que eso, haciendo nuestro mejor trabajo día con día, y preocupándonos mucho por nuestro personal, reteniendo nuestro talento, esa es la manera como nosotros nos preparamos.

“Creo que somos bendecidos por Panamá, cuando veo cómo está nuestra situación frente al COVID-19 versus otras regiones, perfectamente digo estamos en el país correcto. Estamos acá para lograr grandes cosas, tanto nosotros como Panamá, así que sigamos adelante”.

– ¿Cómo fue la operación de Sonda en los momentos más críticos de la pandemia de COVID-19?

-Con el COVID-19 ha sido compleja la operación, yo recuerdo tener reuniones diarias solamente para verificar, tomar las acciones correctivas, para poder mantener esta operación que fue compleja.

Recordemos que de un día para otro se cambiaban los horarios de movilidad y había que tener la planeación para la movilidad de 300 personas para poder llegar a las zonas pagas, darles mantenimiento a los torniquetes, a los buses.

“Eso fue algo que tuvimos que asumir como empresa, lo cual fue muy apropiado, cuando hicimos la encuesta laboral al final de año, realmente los colaboradores nos agradecieron mucho como manejamos la pandemia con ellos, que era la parte importante, que se sintieron protegidos y que los ayudamos en la movilización, el poder cumplir con la operación, pero también con la seguridad de cada uno, esto es lo que más rescato, que dimos ese manejo de verificación diaria que todos tenían las herramientas y la forma de poder brindar el servicio día a día”.

Hitler Cigarruista

[email protected]

Capital Financiero