‘Soy más de la vieja escuela en términos de la relación con mis hijos’: Ana María Vallarino

Ana María Vallarino, CEO de VerdeAzul Properties, la rama inmobiliaria del Grupo VerdeAzul (GVA), es una mamá del siglo 21: profesional, destacada y con hijos que crecen en un mundo exigente e hiperconectado. ¿Cómo lo logra?

Vallarino lo explica de manera sencilla: Se enfoca en que el tiempo que pasa junto a sus hijos “sea memorable” y le ayuda mucho ser “positiva, organizada y disciplinada”.

Lo dice con conocimiento de causa, ya que Vallarino antes de GVA trabajó en Grupo Pompa, una compañía panameña líder en la organización, coordinación y decoración de eventos corporativos y sociales.

Y, actualmente, se desempeña en el mundo del manejo de hoteles, desarrollos residenciales y la promoción de inversiones inmobiliarias. Es miembro de la junta directiva de los hoteles de Bristol Hospitality Group y de varios proyectos residenciales de GVA.

Pero, además, forma parte de las fundadoras de la Asociación de Mujeres Directoras Corporativas (WCD Panamá), capítulo panameño de Women Corporate Directors, Aspen Institute, Central America Leadership Initiative y Executive Forums.

En esta entrevista con ElCapitalFinanciero.com, la ejecutiva habla sobre su faceta de mamá como parte del especial del Día de la Madre.

>>¿Cuántos hijos tiene (edades)?

Tengo tres hijos: Ana Gabriela (10 años), Diego Andrés (8 años), Sofía Alexandra (7 años)

>> ¿Qué tan complicado es ser una mamá del siglo 21: profesional, destacada y con hijos que crecen en un mundo exigente e hiperconectado? ¿Cómo logra llegar a todo lo que debe llegar?

Soy sumamente positiva, organizada y disciplinada; acepto mis limitaciones y mi apoyo con mi familia y network cuando es necesario. Lo veo así: Hoy por mí, mañana por ti. No me siento mal en pedir ayuda. Trabajo en base a metas. No me enfoco en lo perfecto. Como dice mi padre: Lo perfecto es el peor enemigo de lo bueno. Si es suficientemente bueno, mejor actuar que quedarse en ensayo.

También sigo su consejo de darles calidad de tiempo a mis hijos y no cantidad. Me enfoco en que el tiempo que pasamos juntos sea memorable, pero que también haya disciplina. Soy más de la vieja escuela en términos de la relación con ellos. Quiero que confíen en mí y que se sientan amados incondicionalmente, pero no pretendo ser una mamá amiga. Respeto ante todo. En nuestra familia crecimos con el dicho: “Oreja no alcanza cabeza”.

>>¿Qué ha sido lo más significado de su experiencia como madre?

Lo que uno es capaz de amar a un ser humano, bueno ¡a tres en mi caso! y verlos crecer y desenvolverse cada uno con su propia personalidad, fortalezas, destrezas, ocurrencias, y sus propios sueños. Es magia.

>>¿Cuál es el legado que le gustaría dejarle a sus hijos?

Continuar con el legado de mi abuela Martha Stella Clement de Vallarino y de mis padres. Vivir una vida honrada e íntegra, con actitud positiva, manteniendo la unidad familiar, siendo ciudadanos responsables con sensibilidad social y ética de trabajo.

>>¿Cuál diría usted que ha sido su principal logro profesional?

Ser reconocida por mis logros propios fuera del negocio familiar cuando regresé graduada de la universidad.

[Vallarino estudió en University of Virginia, en Estados Unidos, la carrera de Artes Liberales con énfasis en Sociología]

>>¿Cuáles son sus pasatiempos, qué disfruta hacer?

En esta etapa, pasatiempos es algo complicado. El tiempo que me doy para mí: Ejercicios todas las mañanas. Las endorfinas hacen maravillas y un cuerpo sano, es una mente sana. Disfruto mucho escuchar música y ¡bailar!, desde que abro el ojo en la mañana. Llego a la oficina de muy buen humor, pues voy cantando a todo pulmón en el camino. Me gusta mucho jugar soccer y fútbol americano, en especial el espacio de compartir con otras mujeres fuera del ambiente profesional. Me encanta viajar para conocer nuevos destinos y culturas.

>> ¿Algo que quisiera agregar sobre la experiencia de ser una profesional y madre?

Priorizar, hacer listas y aprender a decir que NO sin tener que dar una explicación.

Vea aquí el especial completo: “Mamás espectaculares”