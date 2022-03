Soy orgullosamente minero

El profesor de ciencias naturales del colegio de La Salle en primer y tercer año de primer ciclo (sétimo y noveno grado), Don Manuel de Jesús Morales, conocido cariñosamente por varias generaciones de estudiantes como el “Bochom” (entre esas generaciones debo incluir a mis hijos Carlitos y Mario), en 1976, cuando cursábamos, precisamente el tercer año, marcó mi vida con unas valiosas recomendaciones.

Decía el profesor Morales, “jóvenes, ya está bueno de estar estudiando las mismas carreras tradicionales, que saturan el mercado panameño”; según el profesor, teníamos muchos ingenieros civiles, administradores de empresas y abogados, etc. Hablaba de las carreras del futuro y las proyecciones del país en aquel año conocido, como el año de la productividad, por el gobierno militar de Omar Torrijos Herrera. Mencionaba entre otras carreras, la microbiología, la ingeniería forestal, la geología y la ingeniería de minas, especialmente, cuando el desaparecido General Omar Torrijos, emprendía la conquista del Atlántico y llamaba al desarrollo de la industria minera, con dos nombres que resonaban desde entonces, Cerro Colorado y Petaquilla.

Al escuchar las palabras inspiradoras del profesor Morales, me interesé por los temas de geología y de ingeniería de minas, por lo que me convertí en un permanente visitante de la bibliotecaria, Lic. Elizabeth Serracín, acudiendo con frecuencia para que me prestaran cuanto libro relacionado con las ciencias de la tierra, hubiere en la Biblioteca de La Salle.

Recuerdo que por esos días tenía una noviecita que estudiaba en el Instituto Panamericano (IPA) y me iba los mediodías a merendar con ella, las chicas de entonces tenían un juego llamado “el vidajena”, que consistía en un cuestionario, al que se debían responder cosas, como tus gustos en música, colores, ropas, chicas, juegos, deportes y entre las muchas preguntas, existía una que para mí es inolvidable: “Que piensas estudiar cuando salgas del colegio”, mi respuesta, ya, en 1976, fue: “Quiero ser ingeniero de minas”, contaba con quince años de edad, cuando decidí por vocación propia e inspiración de Manuel de Jesús Morales, que sería lo que, gracias a la profesora Liriola Pitty de Molina, el doctor Marcos Molina y el líder popular Cleto Souza, además de la gestión del General Torrijos, me convertí, aprovechando la beca que se me otorgó para estudiar en el Instituto Superior de Minas y Geología de Sofía, Bulgaria, en un ingeniero de minas, con revalida de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) y Licencia de idoneidad Profesional otorgada por la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura, N° 89-010-001. Es por esto y cada vez que se me aborda y me preguntan por temas de minería, respondo con la satisfacción de aquél que ha cumplido con parte de sus sueños, soy minero y me siento orgulloso y satisfecho de serlo.

De haber trabajado en proyectos en Perú, República Dominicana, Guatemala, El Salvador, Honduras, Guyana, Nicaragua, entre otros y muchos en Panamá. Soy minero por vocación, por convicción, por preparación académica y por ejecutoria, no acepto ningún tipo de señalamiento, basado o inspirado en egoístas intereses ideológicos ni económicos y peor aún basados en la maldad y la ignorancia, de quienes han hecho un modus vivendi, del oponerse a la actividad minera.

Soy minero y valoro el aporte que nuestra industria, le da a la economía nacional y mundial, al aporte que se le brinda a las comunidades marginadas y en extrema pobreza, a la construcción de escuelas, de caminos, de albergues para educadores y de hospitales, al traslado de enfermos y accidentados en áreas de difícil acceso hacia los hospitales de las provincias, el convivir por años con todas esas comunidades olvidadas por los “neofariseos” del ambientalismo, me ha convertido en un mejor ser humano, sin dejar de ser minero.

Acta non verba.

Carlos Salazar

Ingeniero de minas