S&P: Panamá tiene estabilidad, deuda manejable y espacio fiscal para trabajar

Standard & Poor’s Global Ratings (S&P) que el 29 de abril de 2019 subió la calificación crediticia de Panamá a BBB+ desde BBB, estima que la relación de deuda neta del país con respecto al Producto Interno Bruto (PIB) todavía es manejable, cuenta con espacio fiscal para trabajar y es un país atractivo a la inversión, en particular en la actual coyuntura de países vecinos.

César Barcenas, director y analista principal de S&P Global Ratings, señaló durante reciente foro de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), dedicado a la situación fiscal y el reto de la seguridad social, que es una deuda sustentable para el nivel de calificación del país a pesar de los temas coyunturales.

De acuerdo con el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Héctor Alexander, quien abrió el foro de Apede, la relación de deuda neta con respecto al PIB, debe cerrar en 2019 en 40.7% contra 37.5% del 2018 y 35.4% del 2017.

En los últimos diez años, la deuda creció 2.72 veces. Solo de 2015 al 2019 incrementó 63.5% o $11,570 millones.

A 2019 asciende a $29,801 millones “que incluye pasivos a refinanciar en bonos del año 2018 hacia atrás” de acuerdo con el titular del MEF.

En 2018, los gastos en servicios de la deuda fueron por $1,155 millones y en 2020 se tiene previsto amortizar $1,930.2 .

El ministro Alexander enfatizó que el plan de austeridad aplicado por la administración del presidente Laurentino Cortizo es necesario para devolver el déficit de nuevo al 2% en 2022, “de lo contrario la posición fiscal de Panamá se vería afectada en comparación con otros países con similar calificación (Colombia, Perú, Uruguay y México), impactaría la calificación actual de la República y a su vez los costos de financiamiento”.

La realidad del déficit del Sector Público No Financiero (Spnf) para el segundo semestre del año 2019, sin la deuda de la Caja del Seguro Social ($524.4 millones que equivale al 0.7%), se expresaba en 6.3% ($4,396 millones) y se desglosa de la siguiente manera:

-$3,143 millones que era el déficit del 2019 (4.5%) y básicamente se refiere al estado de operaciones del año 2018 que se refleja en 2019.

– $1,253 millones de cuentas “por pagar del 2018 hacia atrás” (1.8%), en palabras del ministro Alexander.

Detalló que “el ajuste fiscal del 1% del PIB implementado en menos de 4 meses, permitió reducir el déficit fiscal del año 2019 en 3.5% (quedó en $2,442 millones)”.

Si se suman las cuentas por pagar del 2018 en 1,253 millones (1.8%) en total el déficit del Spnf se actualiza a 5.3%, que equivale a $3,695 millones, “y así se lo hemos presentado a las calificadoras”, afirmó Alexander.

Reconoció que en general se hace el énfasis en el déficit del 2019, pero el total con el ajuste es de 5.3%, suma del déficit del 2019 más cuentas por pagar y deuda de la CSS, institución para la cual se aprobó, vía decreto, el pago de $422 millones.

El titular del MEF, en general, detalló que la estrategia financiera “está basada en gastos eficientes y efectivos mientras se fortalece la recaudación de ingresos; en limitar el crecimiento del gasto; lograr eficiencia y efectividad mejorada del sector público, priorizar la inversión estratégica y aprovechar la financiación del sector privado”.

Advirtió, que de acuerdo a lo proyecto para 2019, “por cada balboa de ingresos corrientes el ahorro corriente sería solo de 6 centésimos. Para 2019 se proyecta el ahorro más bajo de los últimos 14 años”.

En concreto, el MEF estima un ahorro de 6% “que limita la capacidad de inversión”.

Barceinas, por su parte, recordó que la calificadora mantuvo para Panamá una proyección de crecimiento del 5% (2019 y 2020) pero la redujo en 3.5% en el caso de este año, estimación que en general aplica para toda la región.

Observa que en el contexto del entorno global y regional, el país mantiene un crecimiento positivo “y es un caso de éxito” que se refleja en el desempeño del PIB per cápita, con tasas de expansión superiores a los de sus pares en la región.

Barceinas aclaró que las calificaciones de la firma no han sufrido cambios porque son de largo plazo “y no responden a coyunturas específicas. Tratamos de enfocarnos en los próximos dos o tres años y medir las tendencias. De hecho, Panamá no varió su calificación porque entrara o saliera de la Lista Gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi)”.

Citó que la calificación de Panamá como país BBB + estable resume varios aspectos positivos del país y analiza su desempeño en aspectos como marco institucional, economía, relación fiscal-deuda, sector externo y política monetaria.

En general, observó, en Panamá hay un sistema democrático, “es un país con pesos y contrapesos, con debate y una clase media que se ha ido fortaleciendo y eso favorece y garantiza la estabilidad política”.

En contra, reconoció que “todavía se percibe un nivel importante de corrupción. Entrar o salir de las listas negras no ayudan, pero se están aplicando medidas y esperemos que sea un tema resuelto”.

Desde la perspectiva de S&P se observa una tendencia consistente de crecimiento “que nos lleva a decir que la economía es más resistente”.

Observa cierta preocupación por el déficit de la matriz exportadora “que ha sido limitada y esperemos mejore”.

La buena noticia, sostuvo el analista, es que este déficit ha sido cubierto por la Inversión Extranjera Directa (IED) y con inversión en portafolio en muy buena medida.

Panamá, puntualizó Barceinas, sigue siendo un lugar muy atractivo para la inversión y su estabilidad puede ser un factor a considerar para quien tenga temor de ir a Chile o a otros países”, afectados por las recientes convulsiones sociales.

Domingo Latorraca, socio de consultoría en las áreas de Estrategia y Analítica de Deloitte, compartió esta perspectiva al analizar que cuando Latinoamérica enfrenta retos importantes como ahora, “Panamá es una bahía tranquila”, “un puerto seguro y no debemos perder la perspectiva de cómo capitalizarlo porque es parte importante para que el contexto del país se mantenga de manera estable”.

Juan Carlos Arosemena, miembro de la Comisión de Entorno Macroeconómico y Finanzas Públicas de Apede, reflexionó que “los últimos gobiernos aplicaron el concepto de gastar para ser más populares y eso permitió el endeudamiento público de los últimos 10 años”.

Sostiene que las finanzas públicas deben financiar los servicios de la población y redituar para la modernización del Estado.

Violeta Villar Liste

Violeta.villar@capital.com.pa

Capital Financiero