Spia insiste en participar en estudios de factibilidad del proyecto del tren Panamá-Chiriquí

Luego de conocerse que una comisión de alto nivel tendrá la responsabilidad de coordinar los estudios para el proyecto de la construcción de un tren que comunique a la provincia de Panamá con la de Chiriquí, la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (Spia), insiste en que sus miembros deben participar en la obra.

A través de un comunicado de la Secretaría de Comunicación del Estado, se dio a conocer el 22 de abril, que la comisión estará adscrita a la Presidencia de la República.

Los miembros de dicha comisión son: seis ministros de Estado, el Secretario de Metas Presidenciales, el director del Metro de Panamá S.A. y el gerente general de la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (Etesa).

Gustavo Adolfo Bernal, presidente de la Spia explica que no se ha tomado en cuenta a ninguno de los gremios (ingenieros y arquitectos) que tendría que ver con la obra.

Opina que los ingenieros y arquitectos panameños son los que deberían guiar este proyecto del tren interprovincial.

Sin embargo, el presidente de la Spia sostiene que el proyecto está en una etapa inicial y no se ha demostrado su sustentabilidad o que el mismo se pueda hacer.

Agrega que de nada sirve que se haga una inversión si al final no se puede recuperar.

Bernal señala que otro tema que le preocupa a la Spia es que se habla de conectar el proyecto ferroviario con Centroamérica y para ello se tendrían que hacer estudios y acuerdos bilaterales.

Si no toman en cuenta a la gente nuestra y las compañías que supuestamente van hacer los estudios no están registradas en la Junta Técnica [de la Spia], no tienen personal idóneo todavía. No entiendo como quieren empujar algo si no empieza con buen pie”,