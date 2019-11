Subway Surfers y Candy Crush Saga, los juegos más descargados de la historia en Google Play

Los videojuegos Subway Surfer y Candy Crush Saga, con 1,352 y 937 millones de descargas respectivamente, son los títulos más descargados en la historia de Google Play Store, superando a otros títulos como Pokémon GO o Angry Birds, que se cuelan también entre los 25 más descargados de la plataforma.

La compañía The Tool, especializada en publicitar empresas con productos para móviles, ha recogido los datos para elaborar una lista con los 25 juegos más descargados en la historia de Google Play.

El juego más descargado de la historia es el juego desarrollado por Kiloo Subway Surfers, con más de de 1.352 millones de descargas desde que salió en 2012 y con más de 31 millones de opiniones sobre el juego.

En segundo lugar se encuentra Candy Crush Saga, que cuenta con más de 937 millones de descargas. El juego desarrollado por King se publicó también en 2012 y tiene más de 26 millones de opiniones en Google Play.

En tercer lugar se encuentra el juego My Talking Tom, desarrollado por Outfit 7 Limited, que salió en 2013 y cuenta actualmente con un total de casi 752 millones de descargas y más de 15 millones de opiniones. En cuarto lugar está el juego móvil Pou, que cuenta con más de 692 millones de descargas y más de 10 millones de opiniones,el juego de Zakeh salió en el 2012.

Para terminar el ‘Top 5’ el Temple Run 2 es el quinto juego más descargado de Google Play. El juego desarrollado por Imangi Studios tiene cerca de 692 millones de descargas y más de 8,9 millones de opiniones.

La lista continua con muchos otros juegos muy conocidos como Angry Birds Clasics en el número 12, Pokémon Go en el puesto 18 o Clash of Clans en el puesto 7 y el otro miembro de la saga, Clash Royale, en la posición 20.

Hay cuatro estudios de desarrolladores que tienen más de un juego en este ‘Top 25‘. King cuenta con Candy Crush Saga y Candy Crush Soda Saga y Outfit 7, con tres títulos: My Talking Angela, Talking Tom Cat y My Talking Tom. Se suman Imangi Studios con Temple Run y Temple Run 2 y Supercell con Clash Royale y Clash of Clans.

El juego que menos años lleva en el mercado pero que entra en esta lista es el Helix Jump. Se publicó en febrero de 2018 y actualmente ocupa el puesto número 22 con 325 millones de descargas.