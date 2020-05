Suntracs entregará un apoyo económico de $70.00 a sus afiliados

El secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), Saúl Méndez, anunció que esa organización sindical ofrecerá a sus afiliados un apoyo económico para afrontar la difícil situación que enfrentan debido las medidas adoptadas por las autoridades para frenar la pandemia de coronavirus (COVID-19).

Méndez destacó que este subsidio económico consistirá en la transferencia de $70.00 por persona, dinero que saldrá de la cuota sindical que pagan los trabajadores para sustentar las actividades del Suntracs, pero aclaró que no se utilizará para ello el fondo de huelga con que cuenta esta organización para apoyar a su membresía en caso de un conflicto laboral.

Explicó que gracias a un acuerdo alcanzado con la Cámara Panameña de Construcción (Capac) y el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Labotal (Mitradel) este apoyo económico se distribuirá a través de la plataforma de pago de las empresas que pertenecen a ese gremio patronal y se ofrecerá a sus afiliados activos en una sola ocasión.

No obstante, el secretario general del Suntracs insistió en que lastimosamente tanto las autoridades gubernamentales, mediante la aprobación del Decreto 81 de marzo de 2020, se dio la opción a las empresas de suspender los contratos laborales temporalmente, lo que se tradujo en que se envió a sus casas a miles de trabajadores sin garantizarle ningún medio de subsistencia, lo que ha generado una crisis social que se ha profundizado porque el apoyo del gobierno no sólo es insuficiente, ya que las bolsas de comida y los bonos de $80.00 no alcanzan para satisfacer las necesidades de una familia panameña promedio, sino que hasta ahora se ha distribuido de forma irregular y/o respondiendo criterios de clientelismo político.

En este sentido Méndez destacó que Suntracs ha manifestado la urgencia de que el Ejecutivo corrija lo actuado y entregue a los todos los panameños afectados por pandemia de COVID-19 un bono mensual de $500.00 para la compra de alimentos y medicamentos, de forma que la población pueda satisfacer sus necesidades.

Finalmente, el dirigente sindical aclaró que el Suntracs considera importante que el presidente de la República, Laurentino Cortizo, inicie un amplio intercambio con todos los sectores sociales sobre los planes para el levantamiento de la cuarentena y la reactivación de algunas actividades económicas a fines de mayo o inicios de junio, ya que a la fecha este tema solo se ha discutido con una comisión conformada por los grandes empresarios del país.

Hitler Cigarruista

hcigarruista@capital.com.pa

Capital Financiero