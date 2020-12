Suntracs llama a los trabajadores a luchar contra extensión de la suspensión de contratos

El Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs) advirtió a los trabajadores panameños que este 2021 las fiestas de fin de año tendrán que celebrarse luchando en las calles contra la pretensión del Gobierno y el sector empresarial de extender la vigencia de la Ley 157 del 31 de julio 2020, que establece medidas temporales de protección del empleo, porque atentan contra los derechos laborales.

Para Saúl Méndez, secretario general del Suntracs, los trabajadores y la población viven en general momentos muy difíciles ya que no sólo están sufriendo las consecuencias de la pandemia de coronavirus (COVID-19), sino también debido a que el sector empresarial y el Gobierno nacional ha puesto el peso económico de la crisis que vive el país sobre los hombros de los trabajadores.

Destacó que la Ley 157 no sólo ha permitido a los empresarios suspender los contratos de trabajo de manera temporal, sino también reducir la jornada laboral y pagar menos tanto por las horas extras laboradas como por laborar en días de Fiesta Nacional, una situación que agrava la crisis social que se vive en muchos hogares y que ha facilitado todo tipo de abusos por parte de la patronal.

Entre esos abusos Méndez destacó el llamar a los trabajadores con contratos suspendidos a laborar por servicios profesionales, reducir de hecho los salarios y obligar a firmar supuestos “mutuos acuerdos” para poner fin a la relación laboral, so pretexto de no sacar a los trabajadores de las listas de contrato suspendidos para que no pierdan en Bono Solidario de $100.00 que entrega mensualmente el Gobierno Nacional.

Ante esta realidad el secretario general del Suntracs, advirtió que los trabajadores de la construcción y el resto de la clase obrera panameña se opondrá en las calles a la pretensión del Ejecutivo y los gremios empresariales del país de extender la vigencia de la Ley 157 hasta junio 2021, por considerar que esta situación es insostenible, sino también ilegal, porque esa norma violenta el Código de Trabajo.

Redacción

Capital Financiero