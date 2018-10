Super 99 es galardonado con el World Branding Awards

Al Super 99, un supermercado netamente panameño con 46 sucursales, que a través de 32 años de labor continua, recibió recientemente el premio World Branding Awards, que reconoce las marcas más importantes a nivel mundial.

El World Branding Awards es otorgado por el World Branding Forum, una organización mundial sin fines de lucro dedicada a impulsar los estándares de marca en beneficio de la comunidad profesional y de los consumidores.Esta ceremonia se ha llevado a cabo desde el 2014 en diferentes países, pero ese año le correspondió al Super 99 ser nominados y salir ganadores.

Somos un supermercado panameño que ha logrado colocarse en el gusto de nuestros clientes, quienes nos han demostrado una fidelidad impresionante, lo que sin duda nos obliga a seguir trabajando para cada día ser mejores”.

Roberto Díaz, director de Mercadeo del Super 99.

Para Díaz a través de los años la empresa ha contado con un excelente equipo de colaboradores y fieles clientes que han creído en el trabajo, el tesón y la visión desarrollada, y gracias a esto fuimos reconocidos como una de las marcas más importantes a nivel mundial.

Para otorgar este galardón el foro ejecuta varios programas y organiza conferencias, talleres y seminarios.

La organización cuenta con varios programas que incluyen estudios de marca y de mercado, un programa de desarrollo de estándares de mejores prácticas y otros programas de educación para estudiantes.

Hay tres niveles de premios: Se otorga un Premio Global a las marcas internacionales que tienen presencia en diez o más países, en tres o más continentes, limitadas a las 100 marcas mundiales más importantes en un año en particular; se otorga un Premio Regional a las marcas que son líderes en varios países en una región geográfica particular; y un Premio Nacional que se entrega a las mejores marcas en los países participantes en los premios. Las marcas que son ganadoras globales no se otorgan nuevamente a nivel nacional.

Esta entrega de premios es considerada uno de los más prestigiosos de la industria, toda vez que se entrega valorando la marca (30%), investigando el mercado de consumo (40%), y la elección se hace mediante votación popular (30%).

Considera Díaz que este premio ha sido un complemento perfecto, ya que están conscientes que ganaron este premio gracias al apoyo de sus colaboradores y de sus fieles clientes que desde el día uno han depositado su confianza en ellos, colocándolos como el supermercado número uno en el país.

“Es importante destacar que también pudimos ganar el galardón gracias al equipo de trabajo que hemos logrado formar, superando cada meta y objetivo propuesto. No podemos dejar de mencionar que este premio también fue a gracias al re lanzamiento de nuestra marca, con el lema ‘Vive más y gasta menos‘, donde el color azul significa el mar y el cielo que nos da paz y ‘el vive más‘, que hace referencia a lo que todos queremos: tener más calidad de vida, más saludable y más alegre y por supuesto también gastar menos”, sostuvo Díaz.

Otras marcas premiadas fueron Colgate, Coca Cola, Amazon, Apple, Gillette, Prüne (Argentina), Banco Mercantil Santa Cruz (Bolivia), Unimed (Brasil), Grupo Fallabela (Chile), Pasta Lucchetti (Argentina) y De Prati (Ecuador), entre otras.

Leoncio Vidal Berrìo M.

lberrio@capital.com.pa

Capital Financiero