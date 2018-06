Superintendencia de Seguros en alerta por reincidencia de inundaciones debido al posible impacto en las primas

El sector de seguros está preocupado por la reincidencia con la que se han venido registrando las inundaciones en diferentes áreas del país que han afectado autos, viviendas y negocios. Así lo sostuvo, José Joaquín Riesen, superintendente de Seguros y Reaseguros de Panamá (Ssrp).

El superintendente dijo que para este año se espera que la industria tenga mejores resultados que en 2017 cuando el ramo de incendio impactó el sector de seguros en cuanto a la siniestralidad.

A diciembre del año pasado, la siniestralidad sumó $716.4 millones. En tanto, para el mismo mes de 2016 la cifra se ubicó en $577.1 millones. Los siniestros en el ramo de incendio totalizaron $119.2 millones; mientras que en 2016 la cifra se ubicó en $25.6 millones. Esto reflejó un alza de 365%.

Sin embargo, Riesen reconoció que le preocupa la cantidad de inundaciones que están produciendo últimamente, principalmente en la ciudad de Panamá.

Recordó los sucesos registrados el pasado fin de semana cuando alrededor de 15 autos en la vía Argentina fueron afectados por las inundaciones.

Los autos estaban tapados casi todos y eso es pérdida total; si estaban asegurados no porque el seguro [comprensivo] lo cubre. También habían carros viejos y eso es pérdidas para los propietarios”,

El funcionario no solo se refirió al posible impacto de las inundaciones en el ramo de autos, sino también a más de 100 casas que también se inundaron en diferentes puntos del país.

Explica que si estas propiedades tienen seguro de contenido, los clientes presentarán sus reclamos, pero estimó que aún es temprano para tener toda esta información.

Es importante estar asegurado. La naturaleza te dice que mires las inundaciones, los terremotos y no es un tema exclusivo de vía Argentina, ya que también hay otros sectores como Albrook que se están inundando”,

Riesen advierte que no se trata de una o dos calles en Panamá que se inundan, sino que “toda la ciudad no está bien por la cantidad de agua que está cayendo”, comenta.

Contrario a lo que dice Riesen, el presidente de la Asociación Panameña de Aseguradores (Apadea), Amílcar Córdoba, señala que a las empresas aseguradoras por ahora no les preocupa las inundaciones a menos que este tipo de evento se haga más frecuente.

Actualmente no nos preocupan las inundaciones porque no lo vemos como una constante y afortunadamente no es así” ,