Tecnasa cumple 50 años ofreciendo a las empresas servicios y productos que ayuden a potenciar su productividad

A nivel empresarial es ampliamente reconocido. Se trata de una empresa 100% panameña que inició operaciones en 1972 prestando el servicio de manejo de pago de nómina, pero que hoy cuenta con un portafolio de 400 marcas de productos de tecnología que buscan hacer más productivas a las empresas.

No obstante, a nivel popular pocas personas saben exactamente a qué se dedica Tecnasa y cuál ha sido su evolución en estos 50 años.

Por eso Capital Financiero conversó con Gaby Aued, CEO de Tecnasa, en busca de profundizar sobre la evolución de esta empresa que hoy cuenta con operaciones en siete países de América Latina y unos 600 empleados.

Aued explicó además los cambios que están experimentando las empresas en materia de digitalización de sus procesos y servicios, así como del impacto que la pandemia de coronavirus (COVID-19) ha tenido en muchos aspectos de la vida y la cultura empresarial.

-¿Cuándo inició Tecnasa y cuál ha sido su evolución en estos 50 años?

-Nosotros iniciamos en 1972 como una empresa que presta servicio para planilla, para el pago de la nómina de las empresas y todavía lo hacemos.

“La razón por la que Tecnasa tal vez no es un nombre muy conocido en el ambiente popular, es más porque somos una empresa de tecnología business to business (B2B, por sus siglas en inglés), entonces son esas empresas a las que les prestamos servicios las que llegan al consumidor final y no nosotros

“Somos el responsable que está detrás de las cámaras haciendo todo el trabajo, para asegurarnos que la tecnología de nuestros clientes esté siempre disponible para ese usuario final”.

-¿Eso requiere una relación importante con las marcas de las plataformas virtuales más importantes que puedan operar en el mundo de los negocios? Si tuviéramos que enumerar los servicios que hoy brinda Tecnasa, ¿cuáles son y con qué marcas se le puede asociar a Tecnasa?

-Hoy día tenemos alianza con más de 40 marcas que son líderes mundiales en el ámbito de la tecnología y parte de las razones que los clientes confían en nosotros, justamente por la calidad de socios de negocios que tenemos, en donde las empresas saben que al trabajar con Tecnasa no solamente están recibiendo un servicio de alta calidad, sino que también las marcas que tenemos son las mejores a nivel mundial.

“Esa ha sido parte de la evolución de Tecnasa donde empezamos como una empresa de servicios para gestionar el cálculo de la nómina. Ir asociándose con nuevos fabricantes a medida que nuestros clientes lo han ido requiriendo.

“Nosotros empezamos primero con el servicio del cálculo de la nómina y luego esos mismos clientes que están en todas las industrias, en la banca, en el corporativo, el gobierno, telecomunicaciones, logística, transporte, supermercados, hostelería, y ellos nos empezaron a decir: también necesitamos soluciones tecnológicas en otras áreas y así fue como Tecnasa fue creciendo.

“Hoy en día somos una empresa que buscamos solucionar las necesidades de nuestros clientes a través de la tecnología. De manera más técnica nosotros instalamos soluciones tecnológicas, montamos el cableado estructurado, los pisos falsos, las comunicaciones y todas esas plataformas de software y hardware que necesitan las empresas para poder funcionar, ya que las empresas están montadas sobre la tecnología que Tecnasa aporta”.

-¿Hacia dónde se dirigen hoy las empresas panameñas en materia de digitalización y a qué le han pedido las empresas a Tecnasa en esta etapa de cambios?

-Se aceleró la adopción de la tecnología que permite la digitalización. Es que la tecnología, muchas empresas la tenían, el problema era que no la estaban usando al máximo y con la pandemia se vieron forzados a irse a un ambiente remoto, allí tuvieron que decir, realmente necesitamos que estas herramientas que ya teníamos empezarlas a usar.

El reto que Panamá ha tenido y el de las empresas que han adoptado recientemente la tecnología para poder funcionar de forma híbrida y de forma remota es poder migrar sus procesos hacia estas herramientas tecnológicas.

“Cuando migrar tus procesos a estas plataformas tecnológicas, esto te invita a revisar tus procesos porque la herramienta tecnología te invita a ser más eficiente y más ágil, entonces el reto que las empresas están teniendo es poder realmente decir vamos a hacer nuestros procesos de manera diferente porque ahora tenemos herramientas que nos permiten que estos procesos sean más cortos, más ágiles, más flexibles, y allí está realmente la invitación que nosotros hacemos a nuestros clientes que están en Panamá y en toda Centroamérica de innovar en torno a esos procesos y no tratar de adaptar la tecnología al proceso, sino más que nada cambiar el proceso para que pueda aprovechar todo lo bueno de la tecnología”.

-¿Qué tanta inversión requiere una empresa que ha vivido toda la vida dentro de lo físico para moverse a lo digital y que sea rentable y exitoso?

-Inversión, pero te lleva también a reducir ciertos gastos que tienes y llevar a que tu personal a que en lugar de hacer actividades manuales, repetitivas y dejarle eso a la tecnología, y dedicar a tu personal a hacer actividades de mayor valor como interactuar más con los usuarios o con tus consumidores, poder enfocarse más hacia la venta, ofrecer productos de calidad versus estar manejando esas actividades que son muy mecánicas y qué podemos hacer con la aplicación de tecnología.

“También te permite crecer, llegar a un número mucho mayor de personas y de alcance geográfico porque tratarlo de hacer solo con la fuerza humana es muy difícil, casi que imposible, llega un momento en que se vuelve ineficiente, este es uno de los aportes de la tecnología”.

– ¿Cómo gestionan el riesgo para que la empresa pueda tener una experiencia positiva y no una negativa?

-Precisamente eso ocurrió en la pandemia de coronavirus (COVID-19), nos indicaron varios de nuestros clientes, y por eso surgió un servicio nuevo que estamos ofreciendo y empezamos a realmente a implementar con nuestros clientes.

“El servicio ágil de mesa, le llamamos SAM porque justamente los activos de las empresas salieron de la oficina y se fueron a lugares totalmente desconocidos para la empresa. Entonces ya perdieron el control, no sabían dónde estaban sus activos tecnológicos, no sabían a qué amenazas o riesgos estaban expuestos, no tenían un control de sí se dañaba como lo arreglaban y garantizamos que lo tenías disponible.

“Justamente Tecnasa ofrece SAM para tercerizar ese servicio. Monitoreamos de forma remota, administramos y asegurarnos esos activos tecnológicos, para asegurar que los riesgos, como, por ejemplo, el niño que entró en la computadora y accidentalmente instaló un malware, que ese tipo de situaciones no se dé”.

-¿A largo plazo vivimos en un mundo más digital, se espera que llegue a América Latina el 5G, me pregunto cómo Tecnasa se mantiene operando 50 años cuando la tecnología cambia cada seis meses?

-Escuchando a nuestros clientes e invirtiendo mucho en la capacitación. Nosotros no somos una empresa que fabrica la tecnología, eso lo hacen las grandes marcas globales.

“Nosotros nos aseguramos de asociarnos y mantenernos capacitados, certificados con laboratorios que contratamos en los países y hacer las pruebas para cuando esa tecnología finalmente llegue a nuestros países, los clientes tengan un socio tecnológico como Tecnasa, capacitado y listo para implementar ese tipo de tecnología. Pero mucho tiene que ver con escuchar a nuestros clientes, porque muchas veces esa tecnología que uno escucha que existe allá afuera, no necesariamente en Panamá o en los países de Centroamérica donde también opera Tecnasa están listos para recibirla.

“Es importante esa comunicación constante con los clientes para podernos mover en el tiempo correcto para la implementación de esas tecnologías”.

-¿En qué países tiene presencia Tecnasa?

-Desde 1972 al 2001 estuvimos solamente en Panamá, a partir del 2001 empezamos una estrategia de expansión geográfica. Nuestra visión en ese momento fue ser una empresa líder en tecnología en Centroamérica.

“Entonces empezamos de una forma orgánica a crecer poco a poco. Primero nos movimos hacia El Salvador, luego en 2006 hacia Nicaragua, después fuimos a Costa Rica y Guatemala, se dio una oportunidad en el Ecuador, que, aunque no estaba en nuestro plan, una de nuestras marcas más importantes, nos pidió que los acompañáramos y abriéramos operaciones en Ecuador para brindar ese servicio tan bueno que Tecnasa ofrece para sus productos. En 2015 abrimos en Honduras.

“Siempre fue muy orgánico. La expansión de Tecnasa inició porque muchos de nuestros clientes, específicamente la banca panameña, empezó a expandirse a Centroamérica y nos pidió ese apoyo de poderlos acompañar en su crecimiento tecnológico en la región.

-¿Cuántos trabajadores tiene Tecnasa actualmente?

-Cerca de 600 colaboradores, operamos en siete países. Panamá es la casa matriz, tenemos una estructura organizacional que cada país está conformado, de mano de obra local, son 100% salvadoreños, ecuatorianos, y así, porque creemos mucho en la economía de un país y cuando entramos a un país apostamos por el talento y la cultura que ese país nos brinda. Entonces, adicional, a eso contamos con una estructura organizacional matricial, donde tenemos regionales a cargo de ciertas áreas.

“A mí me reportan los gerentes de los países y los regionales, y entonces los tamaños de los países varían, pero se toma en cuenta el tiempo en que inició a operar, por ejemplo, Panamá es el más grande, luego El Salvador, luego Nicaragua y así sucesivamente.

-¿Cuál es la visión que tiene Tecnasa del potencial de crecimiento de la tecnología en Panamá?

-Nuestra nueva visión ya no está enfocada en ese crecimiento geográfico, sino realmente en el crecimiento de los servicios, de poder transformar lo que se ha visto como un servicio, en que la tecnología sea vista como un servicio.

“Yo te ofrezco el servicio tecnológico y te garantiza su disponibilidad, entonces ese es un cambio en el modelo económico de la tecnología.

“Nuestra visión está también muy amarrada a la expansión a nivel de servicio, de cómo nos podemos transformar en ser una empresa aún más de servicio, incluyendo la consultoría, de cómo usar la tecnología, de cómo los clientes pueden utilizar el uso de la tecnología para resolver sus necesidades de negocio”.

-¿El empresario panameño aún está convencido de que tiene que tener el servidor en su oficina para que funcione?

-El comportamiento del mercado no es todo blanco ni negro, como que todo está dentro de mi empresa, todo el centro de datos o está afuera.

“Siempre son sistemas híbridos, donde tú tienes cierta información que puedes migrar a la nube e información que tu quieres mantener dentro de tus propios servidores o data centers. Con eso se juega un poquito, y Tecnasa ofrece ambas soluciones a sus clientes, nosotros presentamos esquemas híbridos, donde Tecnasa te da las soluciones de llevarlo a la nube, y otro de data, servicios o aplicaciones de clientes que tienen que mantenerse en su propio servidor o centro de data. En TECNASA diseñamos y certificamos esos centros de datos en sus propias instalaciones.

“Es un sistema híbrido donde los costos difieren, muchas veces porque los costos de la nube afuera pueden llegar a ser más altos que tener tus propios servidores, pero hay otras ventajas, cada una de las situaciones tiene sus puntos a favor y sus puntos en contra, y la ventaja de Tecnasa es que le damos a nuestros clientes esa diversidad de opciones.

-¿La diferencia entre una empresa que hace el cambio a la tecnología y de una que empieza con la tecnología es muy grande?

-Cuando ya tienes una trayectoria de éxito estás acostumbrado a hacer las cosas de una manera, cuando te montas en la tecnología, las mentes están acostumbradas a hacer lo mismo y lo quieren seguir haciendo con la tecnología.

“Nosotros que venimos por mucho tiempo con el sistema Legacy, si es más difícil volcarnos hacia una forma nueva de hacer negocios, las empresas nuevas tienen esa ventaja que no vienen amarrados a la forma nueva de hacer negocios, no vienen amarrados a procesos anteriores, entonces se les hace mucho más fácil montarse con sus procesos nuevos en esta nueva tecnología. Pero no es tanto un tema de tecnología, es de comportamiento humano, de nosotros los usuarios a que estamos acostumbrados.

“Una vez uno se monta en la tecnología tienes que estar invirtiendo en tecnología y lo que ocurre es que entonces se vuelve obsoleta y estas muchos años después con una tecnología vieja que no te está permitiendo ser eficiente y tienes que invertir para botar todo eso y comprar algo nuevo, versus estar siempre con un contrato de soporte, de manteniendo y de actualización de tus sistemas para que siempre estés usando la última tecnología”.

Hitler Cigarruista

[email protected]

Capital Financiero