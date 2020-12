Tecnología y educación: Claves para superar la crisis post pandemia de COVID-19 en América Latina

El Banco Mundial pronosticó un retroceso del 7,9% del Producto Interior Bruto (PIB) en América Latina, mientras que el Fondo Monetario Internacional (FMI) vislumbra un escenario mucho más oscuro y proyecta una recesión del 8,1% en la región.

Según el periodista económico Alex Segura, los gobiernos del hemisferio occidental deberán impulsar nuevas políticas financieras teniendo en cuenta la tecnología y la educación para asegurar su acceso a la población y hacer frente a la grave crisis económica post pandemia.

“La solución propuesta es a nivel global y es aplicable a la región latinoamericana. Uno de los puntos más importantes de las soluciones radica en intensificar la identificación digital”, sostiene Segura, que acaba de ser premiado por el FMI por su trabajo sobre las políticas financieras que serán determinantes en esta etapa “incierta” provocada por la pandemia de coronavirus (COVID-19).

Entre más de 700 aspirantes, el joven comunicador resultó ganador de la edición 2020 del IMF Youth Fellowship Contest, competición impulsada por el FMI para que las nuevas generaciones de periodistas presentaran sus propuestas para hacer frente a la grave situación financiera ante la crisis provocada por la pandemia de la COVID-19.

En su opinión, la tecnología permitirá que las empresas crediticias puedan “tener un mayor control de los pagos de los préstamos” para coordinar mejor las estrategias y medidas que se impulsen desde las administraciones públicas.

Según el estudio del Banco Mundial, millones de estudiantes bajarán su nivel de aprendizaje tras los cierres de escuelas causados por la pandemia de COVID-19, y las economías dejarán de percibir miles de millones de dólares.

Otro de los factores determinantes para superar este escenario post pandemia, a juicio de Segura, debe basarse en la educación y en la necesidad de que la población aprehenda conceptos básicos relacionados con el sector financiero.

“Lo que tenemos que conseguir es que, a través de estas nuevas plataformas, tanto de las tecnologías financieras como de gobiernos, se hagan alianzas para poder hacer llegar estos programas educativos sobre finanzas básicas a la población”, subrayó.

Tras su investigación, Segura se percató que el nivel de educación variaba según la zona analizada de América Latina. “Por ejemplo en Centroamérica el nivel de conocimiento financiero es muy bajo”, comentó el periodista durante una entrevista con la Voz de América.

Por lo tanto, insistió el experto financiero, es indispensable desplegar programas de divulgación económica para la población.

“¿Qué significa que una institución me dé un crédito? ¿Qué es el interés qué voy a pagar? ¿Por qué? Lo importante es que las personas sean capaces de entender que no solo reciben un dinero, sino que tienen una obligación a devolverlo porque, si no, luego los créditos y los intereses se amontonan”, destacó Segura.

Hacer frente a la brecha de género

A pesar de los pronósticos negativos que arrojan los principales organismos financieros de todo el mundo hacia América Latina, el periodista español confía en que la región sur del continente americano se puede “beneficiar” de las políticas microeconómicas que tengan que ver con “la tecnología financiera” mencionadas anteriormente.

Otro de los factores a tener en cuenta es la brecha de género que existe en muchos países del tercer mundo y también en algunos de Latinoamérica.

Segura recuerda que “más de la mitad de las personas que no tienen acceso a servicios financieros son mujeres”, por lo que es importante que los gobiernos se fijen en esta problemática para erradicarla lo antes posible.

Por: Antoni Belchi

Miami

Voz de América