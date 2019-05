Tecnologías que redefinen el futuro del trabajo

La cuarta revolución industrial ha cambiado de manera radical la manera como nos relacionamos, como vivimos y trabajamos. El mundo laboral y las expectativas que tienen los empleados, que para 2025 serán, en un 75%, nativos digitales, deberán ajustarse a una generación para la cual la formación y las relaciones con las personas a través de herramientas y plataformas de tecnología móvil es simplemente cómo se supone que el mundo opera, incluso en el trabajo.

Y mientras en el pasado la colaboración sucedía de forma presencial dentro de una sala de juntas o vía telefónica, ahora se ha materializado una nueva dinámica que obliga a las empresas a adaptarse.

Hoy, mediante el teletrabajo, es posible colaborar en tiempo real con equipos ubicados en distintos espacios o ciudades en el mundo, desde entornos dinámicos que fomentan la creatividad y la innovación constante, y que permitan mantener un balance entre la vida personal y la laboral.

“La tecnología ha llegado para cambiar nuestras vidas personales y profesionales. Por eso, el trabajo ya no es donde lo haces, es lo que haces. Con un enfoque flexible e inteligente, que promueva la movilidad y la colaboración, las empresas pueden mejorar el desempeño y construir relaciones de confianza con sus empleados para alcanzar una dinámica más saludable, feliz y eficiente” afirma Juan Francisco Escobar, Especialista de Soluciones para el lugar de trabajo moderno para Microsoft Centroamérica

El nuevo entorno laboral requiere de trabajadores capaces de adaptarse a las nuevas tecnologías, el trabajo en equipo, las multitareas y los multidispositivos.

De acuerdo con Frost & Sullivan, para 2020, tendremos en América Latina más de 2 mil millones de dispositivos conectados a la red (de los cuales cerca de 400 serán smartphones), lo que significa que tendremos en promedio más de tres dispositivos conectados por persona.

Por esta razón, las herramientas tecnológicas de la empresa deben estar construidas con el objetivo de impulsar la movilidad, la productividad y la colaboración, así como permitir a los empleados trabajar desde cualquier lugar.

Decir “voy al trabajo”, haciendo referencia a un lugar físico ya no tiene sentido. Ahora uno “trabaja”, no “va al trabajo”. No es poca cosa lo que está en juego: cada vez más, los nativos digitales esperan y exigen la opción de trabajar de forma remota, flexible y colaborativa, algo que el 75% de ellos le gustaría hacer más.

Las organizaciones deben estar preparadas para entender a la fuerza laboral que viene, y diseñar sus sistemas, procesos y lugares de trabajo para que sus organizaciones sean capaces de atraer y retener el talento que necesitarán, pue sólo las empresas entiendan, se adapten y respondan rápidamente serán capaces de contar a los mejores empleados y el mejor talento.

Colaboración

La colaboración se basa en habilitar el estilo único de trabajo de cada grupo o equipo, sin importar dónde se encuentren ubicados.

De acuerdo con IDC, 72,3% de los empleados trabajarán de manera remota para 2020, lo cual destaca la importancia de impulsar la colaboración desde ahora.

Del lado de la tecnología, Microsoft cuenta en su herramienta Teams, con un espacio de trabajo virtual que impulsa la productividad y la colaboración de los equipos y reúne todo lo que necesitan: chats, reuniones, llamadas, archivos compartidos en línea y un sinnúmero de aplicaciones adicionales que están pensadas para ser adicionadas a la plataforma con un “clic”. Además, por medio de su integración con Office, se pueden utilizar las aplicaciones de Office dentro de Teams, para habilitar la colaboración, co-autoría de documentos y compartir archivos de manera sencilla y rápida

Productividad

De acuerdo con el estudio The Future of Jobs[1] realizado por el Foro Económico Mundial, el Internet móvil, las tecnologías de nube, los avances en poder de cómputo y big data, el Internet de las cosas, plataformas peer-to-peer, la inteligencia artificial y el aprendizaje automático, son motores tecnológicos de cambio en el trabajo moderno.

A través de Office 365, la plataforma de productividad móvil para la fuerza de trabajo moderna, la colaboración y la productividad son impulsadas para cumplir con las necesidades de los empleados y las empresas. Office 365 conecta a la gente y permite compartir información desde cualquier lugar y en cualquier momento, habilita la flexibilidad y la movilidad con acceso a datos, comunicaciones en tiempo real, y a compartir y almacenar archivos en línea de una manera segura, y aprovecha Inteligencia Artificial y Aprendizaje Automático para ayudar a la gente a crear contenido de alto impacto, automatizando tareas rutinarias y mostrando información de valor a partir de datos.

Innovación

De acuerdo con la encuesta El futuro del trabajo que queremos, un diálogo global[2] realizada por la OIT en agosto del 2017, para el 56% de los jóvenes lo más importante al momento de evaluar un empleo es la calidad de la experiencia de trabajo. No es un reto menor: para 2025, el 75% de la fuerza laboral será nativa digital.

En Microsoft, la innovación está asociada, entre otros factores, a la diversidad. Los equipos de trabajo inclusivos y compuestos por una diversidad de miradas son esenciales para generar mejores ideas, desarrollar mejores productos, y ofrecer mejores experiencias para los empleados. Con el fin de cumplir con esta meta de ofrecer herramientas que sean accesibles para las personas con orígenes, idiomas, culturas y capacidades diferentes, Microsoft ha integrado tanto en Office como en Windows, características para traducir, subtitular, simplificar el acceso a las aplicaciones, y mejorar su uso para todas las personas, sin dejar a nadie atrás.