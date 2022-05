Ten cuidado con quién compartes tus datos personales

A partir del 29 de marzo de 2021 entró en vigencia en Panamá la Ley No. 81 sobre Protección de Datos Personales. Esta ley surge para establecer un balance entre quien maneja el tratamiento de datos personales y nosotros, los titulares, que somos los verdaderos dueños de esta información.

Panamá, tiene como tarea implementarla en el sector público y privado para que todos los ciudadanos conozcan cómo compartir sus datos personales de manera segura, saber quiénes son los que manejan nuestros datos y con que finalidad estos datos se deben tratar.

La Ley 81 sobre Protección de Datos Personales señala elementos que nos ayudan a identificar al titular de los datos; algunos de estos son: nombre, cédula, número de celular, placa de carro, voz, entre otros. Además, contempla derechos fundamentales que son irrenunciables a los titulares de los datos personales, a los cuales se les conoce con el nombre derechos ARCO, llamados así por acrónimos de cada uno de estos derechos que lo conforman, a saber: Derecho de Acceso, derecho de Rectificación, derecho de Cancelación, derecho de Oposición, incluyendo ahora también el derecho a la Portabilidad.

Los derechos ARCO se identifican como: Derecho es el de Acceso, que le permite al titular de los datos pedirle al responsable del tratamiento, sea una empresa o persona natural, que le informe de manera sencilla cuáles son sus datos que están manejando, cuál fue la fuente de origen de estos y con qué finalidad lo lleva a cabo. En ocasiones hemos recibido publicidad que llega a nuestro correo electrónico o teléfono celular con información sobre productos que nosotros muchas veces no conocemos o ni siquiera podemos distinguir la empresa que los ofrece. Esto obedece a que cuentan con datos personales que nosotros no les hemos brindado, y este es un tema objeto de regulación por parte de Ley No. 81

El derecho de Rectificación es la facultad que tiene la persona titular de solicitarle al responsable del tratamiento que actualice o corrija la información que tiene disponible en su base de datos. Ejemplo: Ya no vivo en Arraiján, ahora vivo en San Francisco.

El derecho de Cancelación permite eliminar la autorización que se le ha dado al responsable que maneja sus datos o la petición de que esta información sea borrada de su base de datos. Por ejemplo: al pagar un préstamo, cumplir un contrato, cerrar un servicio, entre otros, ya que los datos quedarían en posesión del responsable del tratamiento. Si no hay una obligación legal para que mantenga sus datos, puede solicitar la anulación o cancelación de estos. La Ley 81 le permite a los responsables de los tratamientos conservarlos por un periodo máximo de 7 años, salvo excepciones que la ley contemple o que medie la voluntad del dueño de los datos para modificar este término.

El derecho de Oposición permite que el titular de los datos no dé su consentimiento o lo retire para que no se realice el manejo de sus datos personales. Muchas personas desconocen este derecho, ya que piensan que es obligación o un deber otorgar sus datos a quienes les ofrecen un servicio producto. Hay excepciones muy específicas que la ley contempla para que se conserven sus datos personales, como aplicar a un servicio de una institución del Estado, ya que esta institución, al ejercer sus funciones, no necesita pedir autorización para tratar datos personales.

Por último, el derecho de Portabilidad permite al titular de los datos solicitar que le devuelvan o transfieran a otro prestador de servicio los datos personales que le haya compartido al responsable del tratamiento.

Abogado Armando Yonke Lin Barsallo