Tenemos que preocuparnos por lo realmente importante

La semana pasada se dieron dos hechos en las redes sociales que sin duda alguna nos revelan el total desenfoque que tiene en estos momentos la sociedad panameña sobre lo que es realmente importante para el país, y por tanto merece ser objeto de un debate público, y aquello que no pasa de ser un hecho trivial, que no debería ocupar el tiempo de los medios de comunicación y los ciudadanos porque su discusión es estéril y carente de todo sentido.

El primero es la protesta de un grupo de jóvenes interesados en asistir al espectáculo artístico organizado por el cantante panameño de música urbana “Sech”, a realizarse en la ciudad de Las Tablas, durante la celebración del Carnaval.

Se trató de una tragicomedia protagonizada por muchachos que evidentemente no saben leer, ya que los organizadores del evento habían anunciado a través de las redes sociales que sólo disponían de 30 boletos para obsequiar y el resto se venderían a $100 cada uno, lo que generó el malestar de cientos de jóvenes que, ignorando la realidad, cuestionaban que se les hubiese citado pese a que el número de boletos que sería obsequiado fue limitado, cuando en realidad no habían prestado la debida atención o no comprendieron el anuncio hecho por el artista y empresario musical.

Creemos que esto es importante porque retrata de cuerpo entero a la juventud panameña de hoy, carente de las preocupaciones de las generaciones del pasado, que en su momento lucharon por la recuperación del Canal y la plena soberanía del país sobre todo su territorio, por mejores condiciones de vida para la población o en apoyo de las demandas de los sectores menos favorecidos de la sociedad como obreros, educadores y campesinos.

Y es que mientras el país enfrenta una desaceleración económica, un incremento del desempleo y un posible desabastecimiento de agua dulce para garantizar las operaciones del Canal y el consumo humano, además de estar a las puertas de una crisis del programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja del Seguro Social (CSS) nuestra juventud batalla por un boleto para un espectáculo artístico a realizarse en el Carnaval de Las Tablas y ni siquiera es capaz de entender que si hay 30 boletos disponibles para ser obsequiados para ingresar al evento, hablamos de una cifra finita y quienes no llegaron a tiempo para acceder a ellos, simplemente tendrán que pagar sus entradas. Nadie los obliga a ir, es una decisión personal y completamente intrascendente para el resto de los ciudadanos.

El otro hecho que generó un revuelo carente de fundamento y seriedad a nivel nacional, y especialmente en las redes sociales, fue el salario aprobado por la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) al nuevo administrador del Canal, Ricaurte Vásquez.

Lo primero que se debe decir es que nadie puede cuestionar que el Canal de Panamá es la empresa más importante del país y que se ha constituido en una de las principales fuentes de ingresos para las arcas estatales, por lo que es normal que sus altos ejecutivos tengan salarios acordes al alto nivel de responsabilidad y exigencia que conllevan los cargos que ostentan, por lo que a nadie le debe sorprender que el administrador de la ACP, que es el equivalente a un presidente ejecutivo (CEO, por sus siglas en inglés) de una empresa nacional o multinacional, devengue un salario mensual de $26,666.

De hecho, es seguro que en Panamá hay ejecutivos de bancos, aseguradoras, empresas logísticas y sedes de empresas multinacionales que devengan salarios superiores al de Vásquez.

De hecho, si bien ese salario es superior al que ostentó su antecesor, el ingeniero Jorge Luis Quijano, la realidad es que el mismo fue parte de la oferta laboral que la Junta Directiva de la ACP le presentó al señor Vásquez al ser seleccionado, pero que se definió con antelación, tras un largo proceso de evaluación de candidatos y tomando en cuenta su formación académica y su experiencia profesional, que incluye el haber sido ministro de Economía y Finanzas, subadministrador del Canal y CEO de GE para América Latina.

Parte del malestar generado cuando la opinión pública accedió a esta información, cuya divulgación fue a todas luces mal intencionada y tendenciosa, se debe precisamente al momento que atraviesa el país, con una desaceleración económica que se evidenció mayormente en el tercer trimestre de 2019 cuando el Producto Interno Bruto (PIB) creció apenas un 2.7% y la tasa de desempleo, que en su momento se ubicó en 4.1%, se elevó a 7.1%.

Elementos que, por cierto, fueron la base para que la actual administración limitara el aumento del salario mínimo a un promedio 3.3%, aunque en algunas actividades ese aumento fue de tan solo 1%.

Pero debemos tener presente que el desempeño del Canal, los puertos y el almacenamiento y transporte de mercancías es superior al PIB nacional.

Ahora bien, nuevamente vale la pena preguntarnos si lo que nos debe preocupar a los panameños en realidad es el salario del señor Vásquez u otros temas de mayor trascendencia, como la crítica situación que enfrenta el Canal de Panamá debido al impacto que tendrán las bajas precipitaciones pluviales registradas en 2019 en sus operaciones durante la estación seca del presente año que acaba de comenzar, y cómo piensa la ACP garantizar en un futuro el suministro de agua dulce no sólo para el tránsito de naves por la vía acuática sino también para el consumo diario de la población de las provincias de Panamá y Panamá Oeste.

Hoy se habla de la posible compra de la hidroeléctrica de Bayano a AES Corp. con el fin de transportar, mediante tuberías, agua del lago Bayano al lago Gatún, así como la posibilidad de adoptar otras medidas como la construcción de tinas de reutilización de agua para las esclusas Panamax, utilizar el agua tratada en el Programa de Saneamiento de la bahía de Panamá e incluso de desalinizar agua de mar para garantizar las operaciones de Canal y el suministro de agua potable a la población.

Pero los panameños desviamos nuestra mirada y ponemos nuestros empeños en debatir el salario del funcionario que deberá llevar adelante estas iniciativas.

Y ello, pese a que ya sabemos que este tema demandará de la ACP una inversión estimada de $2,000 millones.

En estas condiciones es menester que cada uno de los ciudadanos de este país reflexionemos sobre el uso que le damos a las redes sociales y que los medios de comunicación evaluemos qué es noticia y qué no, teniendo presente el impacto que esto puede generar en la imagen del país a nivel internacional, ya que quienes miran a Panamá como una opción para traer sus inversiones o establecer sus negocios, seguramente les parecerá absurdo, que en lugar de debatir los graves problemas que enfrenta nuestra sociedad, los panameños perdamos el tiempo en polémicas que lo único que ponen de manifiesto es la falta de cultura y educación que existe entre algunos ciudadanos y cómo dicha situación cada vez se profundiza más entre nuestras nuevas generaciones.

Editorial