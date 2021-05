“Tener un 14% de población vacunada no significa inmunidad de rebaño”, advierte ministro Sucre

El ministro de Salud de Panamá, Luis Francisco Sucre, advirtió que, aun cuando un 14% de la población ya está vacunada contra el coronavirus (COVID-19), eso no significa que se ha logrado la inmunidad de rebaño.

“El hecho de vacunarnos no nos haga bajar la guardia, que el hecho de que se esté distribuyendo la vacuna en el país no significa que no está pasando nada y que podemos relajarnos y descuidar las normas de bioseguridad, lo cual nos traería una posible tercera ola”, dijo Sucre.