Tercer Puente sobre el Canal impulsará el desarrollo portuario, turístico y agrícola

El inicio de operaciones del Tercer Puente sobre el Canal de Panamá permitirá el desarrollo portuario, logístico, turístico y agrícola de la Costa Abajo de la provincia de Colón, que cuenta con una población de más de 40,000 habitantes.

Sin embargo, el nuevo puente también traerá desafíos como la necesidad de aumentar la presencia de las unidades de policía, rehabilitar y ampliar las carreteras, mejorar la disposición de la basura y el abastecimiento de agua potable.

Rommel Troetsch, gerente de BuscoMejorFlete.com opina que el nuevo puente favorecerá el desarrollo de los puertos, la construcción de parques logísticos, ya que se trata de una zona muy extensa con mucha disponibilidad de terrenos.

Al igual que en el Pacífico, donde hay puertos en ambas riberas del Canal, debe ocurrir algo similar en el Atlántico, permitiendo el flujo de carga en ambos costados”, explicó Troetsch.

Colón cuenta con tres puertos: Manzanillo International Terminal (MIT), Cristóbal y Colon Container Terminal.

Además se construye el puerto Panamá Colón Container Port Inc. (Pccp), filial de la empresa china Shanghai Gorgeous Investment Development Co. LTD.

Para el alcalde del distrito de Chagres, Darinel Domínguez, el Tercer Puente sobre el Canal tendrá un gran impacto, ya que existen muchos atractivos turísticos que explotar.

“Tenemos avistamiento de aves, playas hermosas y el Castillo San Lorenzo, localizado a la entrada del río Chagres, que es Patrimonio Histórico de la Humanidad”, detalló Domínguez, quien, no obstante, considera que se necesitan dos nuevas estaciones de policías, en las inmediaciones del nuevo puente.

Igualmente, el alcalde considera importante, que con el aumento de los visitantes, se mejore el estado de las calles, la disposición de la basura y el suministro de agua.

El presidente Laurentino Cortizo me aseguró que ampliará la carretera y construirá una potabilizadora para Donoso y Chagres”, dijo Domínguez.

El diseño del puente es tipo delta doble atirantado en forma de “Y” invertida, con cuatro carriles. Su longitud es de 4.6 kilómetros, que incluye los viaductos y una elevación de 75 metros sobre el nivel del mar.

Cuenta con un tramo atirantado de 1,050 metros, antecedido por viaductos de acceso que en total abarcan más de tres kilómetros de estructuras cimentadas en 41 puntos diferentes, incluyendo cuatro estribos y 37 pilas.

El Tercer Puente sobre el Canal, que se construyó a un costo de $590 millones, conectará a más de 14 comunidades.

El pasado viernes 2 de agosto se realizó la inauguración oficial de esta imponente obra.

Durante la inauguración del puente, el presidente Laurentino Cortizo dijo sentirse hasta más emocionado que cuando ganó las elecciones, porque su familia llegó a Costa Abajo de Colón en 1957 y conoció las vicisitudes de los moradores en carne propia, por lo que se comprometió a “darle cariño a las carreteras y al Castillo de San Lorenzo”.

Orlando Rivera

Orivera@capital.com.pa

Capital Financiero