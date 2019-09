Tercera pista y renovación de la T1, inversiones prioritarias de Tocumen S.A.

La inauguración de la tercera pista en el año 2024, una nueva torre de control, calles de rodaje y la renovación del edificio de la Terminal 1, forman parte de las principales obras contenidas en el Plan Maestro del Aeropuerto Internacional de Tocumen, que se ejecutarán con una inversión cercana a los $1,500 millones.

El Plan Maestro tiene un periodo de vigencia de 2015 a 2035, sin embargo, se actualiza y revisa de manera anual con los principales representantes de la industria.

Carmen de Pagés, subgerente general de Tocumen, S.A., detalló a Capital Financiero, que la zona logística de carga tiene un avance del 50% en los trabajos de infraestructura y ya han recibido cartas de interés de unos 20 clientes, entre empresas logísticas locales e internacionales, interesadas en establecerse.

De igual modo, iniciaron los trámites ante la Junta Directiva de Tocumen S.A. para lograr la aprobación del plan de comercialización de los terrenos.

En relación con la Terminal 2, se conoció que solo están funcionando cinco puertas y esperan adicionar otras a final de año. A mediados de 2020 debe estar operativa al 100%.

Pagés participó en el panel Manteniendo a Tocumen como el Hub de las Américas maximizando su potencial, durante el Día de la Aviación de Panamá.

Detalló que la estrategia está enfocada en fortalecer la oferta de la T2 que amplía la capacidad de 12 a 19 millones de pasajeros; en impulsar la zona franca, una de las primeras en la región, además de desarrollar servicios para los pasajeros, la carga y actividades complementarias.

Con respecto a la tercera pista se ha avanzado en el proyecto de ejecución, porque además de atender la demanda es necesario darle mantenimiento a las pistas actuales.

En relación con los aeropuertos del interior del país, Pagés expresó que hay una decisión estratégica a nivel país de impulsar su desarrollo, en particular por el beneficio que significaría para el producto turístico.

En el caso concreto del Aeropuerto de Panamá Pacífico hay un plan de inversiones a 30 años, focalizado en aerolíneas de bajo costo y aviación privada.

Eduardo Stagg, presidente ejecutivo de Air Panama, explicó a Capital Financiero que las terminales aéreas del interior son la puerta de entrada del turismo, de allí la importancia de atender estas infraestructuras.

Las rutas de mayor demanda de la aerolínea son las de David y Bocas del Toro. Mueven alrededor de 35,000 pasajeros al mes. El 50% son extranjeros, en su mayoría procedentes de Estados Unidos (EU) y Colombia.

Gustavo de León, subdirector general de la Autoridad de Aeronáutica Civil (AAC), indicó que se han hecho mejoras a los sistemas de apoyo y a los servicios de tránsito aéreo, además de capacitar al personal para ofrecer servicios más expeditos y seguros.

Citó que en todo el espacio aéreo panameño se desarrollan 630 operaciones diarias, y solo en Tocumen se realizan más 450, reflejo de la magnitud del tráfico que se debe atender y de la demanda de esfuerzos que se requiere de las distintas autoridades.

Peter Cerdá, vicepresidente regional de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (Iata, por sus siglas en inglés) para las Américas, hizo énfasis en la importancia de la expansión del Aeropuerto Tocumen “para que Panamá se mantenga competitivo como un importante centro de conexiones”.

Iata considera imprescindible “adquirir los terrenos necesarios para la construcción de una tercera pista. A su vez, se debe proteger el entorno del aeropuerto para evitar que el crecimiento urbano aledaño limite futuras expansiones”, como ha ocurrido en Ciudad de México y en Lima, Perú.

Raffoul Arab, CEO del Aeropuerto Internacional de Tocumen, resaltó que la apertura total de la T2 permitirá incrementar la cantidad de servicios y pasajeros y mejorar la experiencia de atención.

Competitividad

Durante el panel Competitividad y conectividad en Panamá: El rol del transporte aéreo, durante el Panama Aviation Day, se abordaron las tareas pendientes en esta materia.

Nicolás Ardito Barletta, presidente de Asesores Estratégicos, dijo que Panamá, además de infraestructuras, debe poner énfasis en la legislación y en aspectos como la modernización de aduanas.

Precisó que la logística es el futuro del país, pero se debe entrenar mejor a los panameños para aprovechar esas oportunidades.

Jorge Luis Quijano, exadministrador de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), destacó que el hecho “de ser pequeños no quiere decir que no seamos poderosos” y, desde esta perspectiva, insistió en no perder las ventajas.

Afirmó que somos expertos, pero debemos determinar cómo bajar los costos de logística y no imponer impuestos adicionales “porque tenemos a un vecino que está a un día del Canal de Panamá”.

Alertó sobre el peligro que representan las huelgas para los puertos porque lleva a los clientes a buscar alternativas con impactos indudables en el negocio.

Diego Vallarino, CEO del Grupo VerdeAzul, destacó que la gobernanza es importante y se debería replicar la experiencia del Canal de Panamá, con directores independientes y un título institucional, en otros activos como el Aeropuerto Internacional de Tocumen y la Zona Libre de Colón (ZLC), por sus aportes a la conectividad.

Señaló que el país dispone de la estructura básica para atraer empresas, pero debe perfeccionar aspectos como la homologación de las leyes o garantizar suministro eléctrico confiable en el manejo de carga, aspectos fundamentales del ecosistema industrial.

