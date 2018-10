Tesoro de los Estados Unidos triplica línea de crédito potencial a México

Estados Unidos puede otorgar una línea de crédito mayor a México si el país enfrenta una crisis monetaria, según los términos de un nuevo acuerdo firmado el miércoles que sigue al acuerdo comercial entre los dos países.

Así se estableció en una declaración conjunta del Secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Steven Mnuchin, y el Ministro de Finanzas de México, José Antonio González Anaya, quienes se reunieron el miércoles en Washington para actualizar el Acuerdo de Estabilización Cambiaria entre ambos países, a través de un memorando de entendimiento.

Según la declaración, México puede negociar hasta $9 mil millones en una “línea de swap” de moneda con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. La cifra era de hasta $3 mil millones según el acuerdo actualizado por última vez en 1994, cuando entró en vigencia el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) de los países.

González Anaya indicó en su cuenta de twitter que “esta ampliación de 3 a 9 mil millones de dólares refleja el notable crecimiento en los flujos comerciales y financieros que han ocurrido entre nuestras economías en los últimos 24 años y es un reconocimiento a la relación bilateral entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y el Tesoro de los Estados Unidos”.

“La estrecha coordinación entre nuestros ministerios de Hacienda refleja los beneficios mutuos derivados del crecimiento económico continuo y la estabilidad financiera en nuestras dos economías”, señala la página oficial del Tesoro.

Following the successful negotiation of #USMCA, I am with Mexican Finance Minister @JAGlezAnaya to sign the updated bilateral swap. pic.twitter.com/U33XJ0GjSD

— Steven Mnuchin (@stevenmnuchin1) October 17, 2018