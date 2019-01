Theresa May debe priorizar al país sobre su partido para solucionar el asunto del Brexit

El acuerdo de Theresa May sobre el Brexit está muerto, pero no enterrado. La Cámara de los Comunes ha emitido un veredicto condenatorio, causándole una histórica derrota a la primera ministra en relación con sus planes para una retirada tranquila de la Unión Europea (UE).

Su paquete tenía fallos, pero al menos respetaba el resultado del referéndum celebrado en 2016. Ofrecía un camino hacia una relación a largo plazo con la UE.

Ahora se requiere un nuevo enfoque. La señora May no puede fingir que nada ha cambiado, como lo ha hecho a menudo anteriormente. El estoicismo tiene sus límites.

La magnitud de la derrota significa que no tiene sentido seguir con su acuerdo; las ‘líneas rojas’ se volvieron obsoletas hace mucho tiempo. Ella no debe perder tiempo en conversaciones inútiles con Bruselas para negociar cambios cosméticos que probablemente los diputados británicos no aceptarán.

Los cambios sustanciales necesarios para ganarse a los conservadores —especialmente en cuanto al tema del “backstop”, o barrera, de la frontera irlandesa— probablemente tampoco se lograrán.

Por lo tanto, es hora de que la señora May, finalmente, priorice al país sobre su partido. Gran parte del proceso del Brexit ha sido dictado por los partidarios del Brexit de línea dura que desean una ruptura total con el bloque europeo, independientemente de las consecuencias. Ellos nunca quedarán satisfechos.

