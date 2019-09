¿Tienes el ADN Emprendedor?

Una de las preguntas más discutidas a lo largo del tiempo es, ¿qué ingrediente conforma una persona exitosa? ¿Qué es lo más importante? Las habilidades innatas, la experiencia adquirida, los conocimientos, el esfuerzo. ¿Qué manda más la genética o el sudor?

“La genialidad esta compuesta de 1% de inspiración y 99% transpiración”, Thomas Alva Edison

Definitivamente hay muchas opiniones al respecto, dependiendo a quién le preguntes. La respuesta más conciliadora, es que el mejor resultado es una mezcla de ambas, si una persona nace con TODAS las características necesarias para ser exitoso en lo que hace, el camino será más fácil. Pero si piensa que sólo con las ventajas que Ds le dio puede lograrlo, no pasará de un nivel mediocre.

Resulta que, aunque seas Sheldon Cooper (el genio de la serie The Big Bang Theory) existen otros tan genios como tú. Gheorge Muresan el jugador más alto en la historia de la NBA (liga de Basquetboll de los Estados Unidos) sólo promedió 6.4 rebotes por encuentro. No es suficiente el talento natural, para ser de los grandes debes ser disciplinado, determinado, constante, desconocer las palabras NO PUEDO.

En el caso del emprendimiento es AÚN mucho más importante este esfuerzo.

Si, es verdad, que existen características innatas en tu personalidad, que te harán la tarea más fácil, pero el camino al éxito de un emprendedor es largo y complejo; no tienes supervisión, nadie te dice lo que tienes que hacer ni cuando, todos los fracasos son TU responsabilidad, es fácil desmoralizarse y MUY difícil mantenerse motivado, tienes que saber de TODO para que nadie te eche cuento.



¿Entonces?

Analicemos ¿Cuáles son esas características que debe tener o desarrollar un emprendedor?

– Curioso: Debe investigar los problemas de la sociedad, de su entorno, de la empresa donde trabaja, entenderlos.

– Perseverante: Tiene que darle hasta que se rompa, nada lo detiene.

– Recursivo/Resiliente: No se rinde fácilmente, los fracasos son aprendizajes, siempre busca el camino para salir adelante.

– Disciplinado: No tiene hora de entrada, no tiene cubículo, eres tu propio jefe. Debe desarrollar su estructura, su rutina, ponerse metas y lograrlas.

– Auto Motivado/Apasionado: Encuentra una fórmula para mantener la energía que necesita para la lucha de cada día, ya sea dentro o fuera de ti existe la motivación que te empujará.

– Tolerante a la incertidumbre: El 15 no llegará un cheque, si no haces tu trabajo – a veces haciéndolo – no habrá ingresos. Un cambio de tendencia o en las leyes puede significar el cierre de tu negocio

– “Problem solver”: No existe departamento de IT al que puedas llamar para que te resuelva el problema de tu computadora, no hay recursos humanos para que te consigan un empleado clave, TODO debes resolverlo tú y sin mucho recurso.

– Desenvuelto/Extrovertido: Debes estar en constante contacto con otras personas, buscar posibles socios, clientes, hablarle a todos sobre tu producto, salir a vender

– Positivo: El emprendedor ve oportunidades donde otros ven problemas.

Es cierto muchas de estas características también te ayudarán a tener éxito como empleado, pero para sobrevivir como emprendedor son imprescindibles.

Volviendo a lo que hablamos al principio, algunas de estas destrezas se pueden aprender, desarrollar, ejercitar para que formen parte de ti, pero será una tarea ardua. Si no viniste con estas fortalezas programadas en tu ser y no estas dispuesto a los sacrificios necesarios para internalizarlas, NO EMPRENDAS.

Pero NO te preocupes, si tú quieres es ser emprendedor, quieres tener tu propio negocio, estas cansado de trabajar por los sueños de los demás, hay una solución: BUSCA UN SOCIO. Encuentra una persona que te complemente, que tenga las fortalezas y destrezas que a ti te faltan, súmalo a tu proyecto. Siempre es más recomendable y longevo un equipo de emprendedores que un “solopreneur”.

Si es lo que tu quieres, no dejes que nada te detenga, lo más importante como decimos en PanamaStartups es, ¡¡ENTRAR EN ACCIÓN!!

La pluma invitada de ElCapitalFinanciero.com es:

Boris Wainberg

Consultor, promotor y conferencista en Emprendimiento.

Fundador de PanamaStartups, la comunidad de emprendimiento de Panamá