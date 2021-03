Todo listo para el octavo Festival de Cine Pobre Panalandia

Con películas panameñas y centroamericanas que estarán presentándose del 24 al 27 de marzo de manera híbrida entre la televisión abierta, plataformas virtuales y eventos presenciales, se celebra la octava versión del Festival de Cine Pobre Panalandia.

Panalandia es un festival que nació en el 2014 inspirado en movimientos como El Teatro Pobre del teórico polaco Jerzy Grotowski (1933-1999) o El Festival Internacional de Cine Pobre de Gibara (Cuba) para mostrar y promocionar el cine que sale de las fantasías, preocupaciones, felicidades y tristezas de la gente de los barrios y las comunidades.

Sin grandes requerimientos técnicos y presupuestarios, y sin importar si los creadores audiovisuales tienen o no experiencia profesional.

El lema de este año es “El destape de lo obvio”, frase que invita a reflexionar sobre la conmemoración de los 200 años de la Independencia de Panamá de España que se conmemoran el 28 de noviembre de 2021 y a la vez cuestionarnos si realmente somos un país independiente, una sociedad independiente, conformada por y una ciudadanía poseedora de pensamientos libres e independientes, y de no serlo, preguntarnos ¿De qué o de quiénes tendríamos que independizarnos?, explican los organizadores en comunicado.

El cine que muestra Panalandia es realizado con los recursos que se tengan a la mano, ingenio creativo y con la necesidad de contar una historia utilizando el cine como medio expresivo, en las categorías de ficción, documental, animación, videoclip o experimental en las que participaron cortometrajes, mediometrajes y largometrajes con la duración mínima de un minuto.

Este año en cine pobre panameño están: 1989, Dir. Astrid Scheuermann; CAOS, Dir. Jaime Abrahams; Chocolate Blanco, Dir. Alejandra García Peña y Risseth Yangüez Singh; Colores de mi piel, Dir. Camilo Rodríguez Pérez; Decidir, Dir. Sara Morales; Desde Casa, Dir. Jaime Abrahams; Despierta, Dir. Laureano Morán; E N T E, Dir. Darrin Jaramillo; Enfermizo, Dir. Elvira Del C. Rodríguez; Estanislao, Dir. Rodrigo Quintero Araúz; Homenaje, Dir. Alvin Cubilla; La espera en un tiempo imaginario, Dir. Randy Navarro; La Ilusión, Dir. Amael Farouk; La vida que soñamos, Dir. Kaito Voloj; Literalmente Quemado, Dir. Rolando A. Rosales J.; Manifiesto Antiracista Antifascista, Dir. Riss, Hjuo y Quique; Matria, mi deidad, Dir. Mabel Guerra y Yuri Pitty; Mind, Dir. Seuxis Sánchez; Misterios del Marketplace, Dir. Ángel Corro; Pachamama, Dir. Arinda Palacios; Por Buleria, Dir. Ayrton Paul; Reminiscencia, Dir. Jhon Ciavaldini; Solita, Dir. Arinda Palacios; Un cuento no tan cuento, Dir. Debora Arrocha; Uno sale y se la rifa, Dir. Hjuo; Vuelta al Sol, Dir. Judith Corro y WE PAID FOR, Dir. Ayrton Paul.

Y en cine pobre de Centroamérica: Ana Lucia, Dir. Laura Bermúdez; Avanzaré tan Despacio, Dir. Natalia Solórzano Vásquez; Coligallero, Dir. Wainer Méndez Solano; Despertar, Dir. Andrea Araúz; Domingo, Dir. Jane Lagos Salazar; El sueño de Mary, Dir. Engell G. García; El Viaje del Perro Muerto, Dir. Mike Mazariegos; En nombre de Dios, Dir. Wong Reyes; Exodus, Dir. Oliver Stiller; Hasta que muera el sol, Dir. Claudio Carbone; La Partida, Dir. René Magaña; La Última Ave Cantora, Dir. José Aguirre; Ni X ni Y, Dir. Gladis Moreno; Tia Magda: The Lady Behind The Mic, Dir. César Augusto Fión Góngora; Todo Mal, Dir. Aaron Barillas y Victoria, Dir. Ixmayab’ Quib Caal.

La convocatoria fue del 15 de octubre al 31 de diciembre de 2020 y las muestras de selección de películas talleres y premiación fueron del 24 al 27 de febrero de 2021.