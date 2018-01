Todo listo para el Panamá Jazz Festival 2018

La decimoquinta edición de Panamá Jazz Festival que se realizará del 15 al 20 de enero del 2018 en la Ciudad del Saber y Casco Antiguo está listo para este año.

Este proyecto cultural que reúne a artistas nacionales del jazz, educadores de renombre y aficionados de todo el mundo consolida la creatividad, el intercambio y el talento, con un fuerte compromiso con la educación y bienestar social panameño”.

Panamá Jazz Festival.

Algunas actividades serán gratis y otras tendrán un costo que oscila entre los $30 para entrada general y $60 VIP. Mientras que por los cuatro días de concierto, el precio oscilará entre $108 y $216.

La gran noche de gala que se organizó en el Teatro Anayansi, del Centro de Convenciones Atlapa tendrá un costo entre $30 y $250 en luneta, y de $10 a $20 en balcones.

Cartelera

Encabezando la cartelera sobresalen: el cuarteto más importante del jazz actual de Wayne Shorter, conformado por Danilo Pérez en el piano, Brian Blade en la batería y John Patitucci en el bajo.

La leyenda del jazz latino, Chucho Valdés; la cantante brasileña, Luciana Souza; el mítico pianista estadounidense, Ran Blake y el compositor y pianista magistral, Bill Dobbins acompañado por la Global Jazz Big Band y los patrones de la cumbia, Samy y Sandra Sandoval, quienes actuarán durante la célebre noche de gala.

La estrella del pop internacional Miguel Bosé, ha depuesto su participación, dándole cabida a otras luminarias, como el bajista panameño Santi Debriano junto al saxofonista Craig Handy, el pianista Bill O’Connell y el baterista Will Calhoun.

Por otro lado, el trío Panamonk Revisited, conformado por el maestro Pérez junto a la percusionista ganadora del Grammy, Terri Lyne Carrington y el bajista Ben Street, compartirán este festejo cultural con otros reconocidos en el ámbito artístico.

En este evento cultural participarán músicos de Chile, Puerto Rico, Canadá, República Dominicana, Italia, Israel, Costa Rica, India, Estados Unidos, entre otros.

También se contará con las instituciones educativas de alto prestigio como: Berklee College of Music y el Berklee Global Jazz Institute; New England Conservatory, Thelonious Monk Institute of Jazz, New York Jazz Academy y el Crossroads High School, que cada año ofrecen gran apoyo al festival.

Musicoterapia

En el marco del XV Panama Jazz Festival se realizará el VI Simposio Latinoamericano de Musicoterapia, en el que participarán importantes musicoterapeutas de Canadá, Estados Unidos, Colombia, Chile, Brasil, Argentina y República Dominicana.

Los boletos para este actividad oscilan entre los $40 para estudiantes y $50 como precio regular. En caso de optar por los cinco días del simposio, el precio será de $190 por estudiante y $250 precio regular.

También, se efectuará el I Programa de Intercambio de Música Clásica y el II Simposio de las Expresiones Musicales, Artísticas y Culturales de los Afrodescendientes en Panamá con el tema principal El Calypso.