Todo listo para Expo Inmobiliaria Acobir, el próximo 29 de febrero

Con la participación de más de 200 expositores y 400 proyectos, se desarrollará del 29 de enero al 2 de febrero en el Centro de Convenciones Atlapa, la XI Versión de la Expo Inmobiliaria Acobir, evento ferial organizado por la Asociación Panameña de Corredores y Promotores de Bienes Raíces (AcobirR).

Todos los interesados en adquirir una propiedad tendrán la oportunidad de conocer los distintos proyectos ya sea residenciales o comerciales, que las promotoras estarán ofreciendo en todo el territorio nacional con opciones para compra o alquiler de apartamentos, bienes amoblados, casas, oficinas, galeras, lotes y casa de playa y montaña.

Expo Inmobiliaria Acobir es la primera feria del año en ofrecer proyectos residenciales con la aprobación de la ley de interés preferencial, lo cual brindará una oportunidad excepcional a todas las familias interesadas en adquirir su primera vivienda con valor de hasta 180 mil balboas.

Con el apoyo de la banca panameña se espera transacciones alrededor de los $150 millones durante los cinco días de feria y una participación de 30,000 personas.

Se contará con la participación de 12 de las entidades bancarias más importantes del país, quienes ofrecerán las mejores tasas del mercado: Banco Nacional, Banco General, Multibank, Bac International Bank, Inc, La Hipotecaria, The Bank of Nova Scotia, Banco Davivienda, Credicorp Bank, Banistmo, Banco Mercantil, Banesco y Caja de Ahorros.

La entrada general a la feria es de $2.00, jubilados $1.00 y niños menores de 12 años entran gratis.

Horarios:

Miércoles 29 de enero de 2020 – de 5:00 p.m. a 9:00 p.m. | Este día contará con entrada gratuita al público

Jueves 30 y viernes 31 de enero de 2020 – de 2:00 p.m. a 9:00 p.m.

Sábado 1 y domingo 2 de febrero de 2020 – de 1:00 p.m. a 9:00 p.m.

Para mayor información visitar www.expoinmobiliariapanama.org o @expoacobir.