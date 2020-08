TODOCHIRIQUÍ se une para enfrentar el COVID-19

La pandemia ha logrado distanciar físicamente a muchas personas, sin embargo en la Provincia de Chiriquí el sector público, privado, la sociedad civil y la academia reafirmaron el compromiso de trabajar unidos, tras el lanzamiento oficial del Comité TODOCHIRIQUÍ.

Esta iniciativa, se conoció en comunicado de prensa, busca mancomunar esfuerzos para implementar estrategias, que permitan interrumpir la transmisión comunitaria de la Covid-19.

El lanzamiento se realizó de manera virtual a través de las plataformas de la Cámara de Comercio de Chiriquí y contó con la participación del cardenal José Luis Lacunza, del alcalde del distrito de David, Antonio Araúz, del gobernador de Chiriquí Juan Carlos Muñoz, de la directora del Ministerio de Salud, Gladys Novoa y del Dr. Enrique Lau Cortés, director general de la Caja de Seguro Social, entre otras autoridades y representantes de diversas organizaciones.

La iniciativa está integrada por siete comisiones de trabajo divididas a su vez en subcomisiones, representadas actualmente por más de 40 gremios y entidades de la región, que pretenden coadyuvar en las acciones impulsadas por el ente rector del sistema de salud en Panamá, para atender el llamado y extender el hombro a los más necesitados, según Felipe Venicio Rodríguez, presidente de la Cámara de Comercio de Chiriquí y director del Comité.

“No pretendemos impulsar una estrategia para reemplazar la estructura de trabajo; lo que buscamos es poder reforzar aquellas necesidades por medio de un voluntariado, para atender esas áreas que requieren de nuestro apoyo” agregó.

Por su parte el gobernador de Chiriquí, Juan Carlos Muñoz, resaltó la iniciativa de las organizaciones civiles, al sumarse a la ardua tarea y colaborar de cerca con la trazabilidad, que será clave para detener la propagación del virus, que mantiene en vigilancia permanente a la provincia y el país.

El director general de la Caja de Seguro Social Enrique Lau Cortés, dijo sentirse complacido por la iniciativa que refleja la participación ciudadana en los problemas sociales.

”Me sentí contento porque esta iniciativa que se está haciendo en Chiriquí es un ejemplo, de lo que se debe hacer cuando uno tiene una comunidad activa, que no solo se queda esperando a que lleguen las soluciones, sino que participa en la búsqueda de estas soluciones. El gobierno no puede solo y Salud no pude solo; necesitamos que las personas participen y asuman la corresponsabilidad de su salud”, sostuvo.

La actividad culminó con la promoción del jingle que identificará a TODOCHIRIQUÍ, a cargo del compositor y cantante panameño Rony Bianco.

Para este jueves se espera el primer acercamiento oficial entre los miembros del Comité, anunció el asesor Felipe Ariel Rodríguez, con el propósito de definir las primeras acciones a ejecutar en la provincia.