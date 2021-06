Toque de queda en región metropolitana y San Miguelito desde las 10 de la noche, a partir del lunes 7 de junio

Debido al incremento de casos de coronavirus (COVID-19), el Ministerio de Salud (Minsa) anunció que se vuelve a retomar el toque de queda en la región metropolitana y San Miguelito, desde las 10 de la noche y hasta las cuatro de la mañana, a partir del lunes 7 de junio.

El ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, señaló que los comercios deberán cerrar a las nueve de la noche.

Esta medida no afectará a los corregimientos de San Felipe, Isla Taboga y la isla Otoque Oriente y Occidente que mantienen el toque de queda desde las 12:00 am. hasta las 4:00 a.m.