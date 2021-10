Toyota planea suspender la producción en sus plantas durante algunos días en noviembre por falta de insumos

La compañía japonesa Toyota ha anunciado cortes en la producción de algunas de sus plantas durante ciertos días en el mes de noviembre por la falta de semiconductores.

La producción real se ha mantenido por debajo de los niveles previstos desde agosto, según la compañía. Sin embargo, en cooperación con los proveedores, “hemos estado examinando minuciosamente todos y cada uno de los casos de posible escasez de piezas en la cadena de suministro“.

Como resultado, la compañía espera que el volumen de producción global en noviembre alcance de 850.000 a 900.000 unidades, ya que los volúmenes de producción global fueron de aproximadamente 830.000 unidades en noviembre de 2020.

Con el objetivo de compensar los déficits de producción anteriores, Toyota había planeado producir aproximadamente 1 millón de unidades, que es un nivel de producción muy alto. Sin embargo, estima que debido a la escasez de ciertas piezas, no se podrán compensar los déficits de producción anteriores.

Este ajuste afectará aproximadamente a 50.000 unidades en Japón y entre 50.000 y 100.000 unidades en el extranjero; el número total de unidades afectadas a nivel mundial estará entre aproximadamente 100.000 y 150.000 unidades.

Con respecto a la previsión de producción para todo el año para el año fiscal que termina el 31 de marzo de 2022, la compañía espera mantenerse alrededor de las 9 millones de unidades gracias a la flexibilización de las restricciones de la Covid-19 en el sudeste asiático, y se espera que la reducción de la producción en septiembre y octubre disminuya entre las 100.000 a 150.000 unidades, una cantidad menor que la anunciada anteriormente.