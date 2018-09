Trabajadores paralizan Balboa y Cristóbal, poniendo en jaque al hub logístico

Los trabajadores del puerto de Balboa, concesionado a la empresa Panama Ports Company (Hutchinson PPC), suspendieron sus labores regulares la tarde del jueves 30 y la madrugada del viernes 31 de agosto para exigir al Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) darle el debido trámite a un pliego de peticiones presentado con el fin de exigir la negociación de una nueva convención colectiva entre ambas partes, medida que según la Cámara Marítima de Panamá (CMP), tendrá consecuencias negativas para el hub logístico de Panamá.

Martín González, abogado de los trabajadores explicó que la génesis de este conflicto laboral radica en que la empresa PPC “hace con los trabajadores lo que le viene en gana, sin importar que la Ley se lo prohíba” y la actitud parcial asumida por los altos directivos del Mitradel, quienes presuntamente se lo permiten, deja a los trabajadores en una situación de indefensión.

González explicó que tal como lo prevé la norma laboral, el 28 de agosto los trabajadores presentaron ante el Mitradel un pliego de peticiones donde solicitaban la negociación de una nueva convención colectiva que permita corregir las violaciones de las normas laborales en que presuntamente ha incurrido Hutchinson PPC, sin embargo, las autoridades se han negado a darle el trámite correspondiente, evidenciando la ausencia de justicia laboral que reina en el país y violentado los acuerdos internacionales que rigen esta materia firmados por el Estado panameño.

Agregó que ante esta situación a los trabajadores no les quedó otro camino que recurrir a la paralización de labores para exigir que tanto Hutchinson PPC como el Mitradel “respeten sus derechos”, situación que fue informada por anticipado al ministro de la Presidencia, Salvador Sánchez, y a los dirigentes de los principales gremios empresariales del país, incluyendo la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap), el Sindicato de Industriales de Panamá (SIP), el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) y la CMP, precisamente para que se entendiera que la acción de fuerza de los trabajadores no era antojadiza.

Por su parte, la empresa Hutchinson PPC, que inicialmente emitió una Nota Aclaratoria, pero posteriormente divulgó un documento que lleva la firma de su presidente ejecutivo, Leonard Fung, en el que se señala que miembros del Sindicato Industrial de Trabajadores de Transporte por Vías Acuáticas y Afines de Panamá (Sireavaap) y del Sindicato Industrial de Trabajadores, Estivadores, Verificadores y Operadores de los Puertos de Balboa y Cristóbal (Sitevopbalcri), “realizaron un paro ilegal de labores debido a discrepancias con el Mitradel”.

Acciones como esta crean incertidumbre en el mercado, lo que podría ocasionar que Panamá pierda estabilidad logística y negocio de cara al futuro”, señaló el presidente de Hutchinson PPC

No obstante, para el expresidente de la CMP, Rommel Troetsch, esta situación es preocupante, ya que toda paralización en el sistema portuario panameño impacta negativamente la imagen y el desempeño del sistema de servicios logísticos y marítimos del país.

Explicó que cuando un puerto se paraliza el movimiento de carga se detiene, no puede ni salir ni entrar al puerto, no se puede trasladar por ferrocarril o carretera y no puede ser embarcada en otras terminales con rumbo a su destino final.

Se paraliza el flujo y la conectividad”, enfatizó el expresidente de la CMP.

Troetsch aclaró que esto al final se traduce en retrasos en el movimiento de la carga y, por tanto, en un incremento de costos para las navieras, lo que podría llevar a esas empresas a optar por manejar su carga en otros puertos de la región, por lo que solicitó a las autoridades del Mitradel explicar a la comunidad marítima y logística, lo antes posible y con la claridad necesaria, qué está ocurriendo en el puerto de Balboa y cuál va a ser la solución.

“Tenemos que entender que si la carga se va del país perdemos todos, pierde la empresa portuaria afectada, pierde el sistema logístico, pierde el Gobierno y pierden los trabajadores, y de nada habrá servido habernos puesto de acuerdo en una Estrategia Logística”, sentenció el dirigente empresarial.

Es importante señalar que al cierre de la presente edición, el Mitradel no había emitido ninguna información pertinente al paro protagonizado por los trabajadores de los puertos de Balboa y Cristóbal, sin embargo, se pudo conocer que en la madrugada del viernes 31 de agosto se logró un acuerdo que permitió el levantamiento de la acción de fuerza emprendida por los trabajadores, que contempla que las autoridades de trabajo darán el trámite correspondiente al pliego de peticiones de los sindicatos para negociar una nueva convención colectiva con Hutchinson PPC y que la empresa no tomaría medidas disciplinarias contra los trabajadores que participaron en el paro.

