Trabajo remoto, ¿ha llegado para quedarse?

Antes de la pandemia de coronavirus (COVID-19), alrededor de 5 millones de estadounidenses trabajaban de manera remota.

Pero el COVID-19 obligó a los empleadores estadounidenses a permitir el teletrabajo en una escala masiva, lo que resultó en un estimado de 75 millones de personas trabajando desde casa durante el año pasado.

Algunos expertos dicen que no hay vuelta atrás ahora que tanto los empleadores como los trabajadores han aprendido que el teletrabajo puede ser efectivo.

“La pandemia ha cambiado radicalmente la forma en que vemos el teletrabajo o el trabajo remoto”, dice Timothy Golden, profesor de administración en el Instituto Politécnico de Rensselaer.

Ha cambiado la forma de pensar. Han cambiado las normas culturales y sociales sobre dónde y cómo se realiza el trabajo… Muchas personas y empresas se han dado cuenta de que podemos trabajar de forma remota de forma eficaz. Por eso, creo que el trabajo remoto llegó para quedarse “.

Las empresas ahora están tratando de averiguar cómo funcionará la fuerza laboral después de una pandemia. Eso podría implicar un modelo híbrido en el que algunas personas están en la oficina la mayor parte del tiempo, algunas principalmente a distancia y otras hacen una combinación de los dos.

“Vamos a pecar de dejar que más personas trabajen de forma remota durante períodos de tiempo más largos”, dice Ravi Gajendran, presidente del Departamento de Liderazgo y Gestión Global de la Facultad de Negocios de la Universidad Internacional de Florida.

“Entonces, van a encontrar que eso no está funcionando tan bien, y el péndulo se balanceará ligeramente hacia la oficina. No volverá a ser lo que era antes, pero lo que vamos a encontrar es que, a medida que se unan nuevos empleados, a medida que se formen nuevos equipos y a medida que las personas que no han trabajado juntas antes ahora trabajan de forma remota, las cosas no van para ser tan suave “.

Golden ya ha visto indicios de que las empresas se están adaptando al aumento del trabajo remoto al considerar contratar a un director de trabajo remoto, un puesto de nivel ejecutivo a la par con un director de tecnología o director de diversidad.

Si nos fijamos en la discusión sobre el trabajo remoto, probablemente no existía antes de la pandemia. Ahora, creo que está en la mente de todos los directores ejecutivos”, dice Gajendran.

“Anteriormente, nunca hubiéramos querido ejecutar este experimento en el que una parte significativa de sus empleados trabaja de forma remota, porque el riesgo habría sido demasiado alto para intentarlo. Pero ahora que nos hemos visto obligados a intentarlo, han descubierto que una proporción mucho mayor de empleados puede trabajar de forma remota sin que se produzcan pérdidas significativas para la organización “.

Estudios anteriores muestran que la productividad se mantiene estable, o de hecho aumenta, una vez que los empleados comienzan a trabajar desde casa.

“Sabemos que muchos empleados han sido muy productivos durante la pandemia y han podido llevar a cabo su trabajo de manera consistente con su productividad antes de la pandemia”, dice Golden.

Esa es una razón por la que grandes empresas como Facebook, Twitter, Ford Motor Company y Citigroup ya han dicho que planean permitir más teletrabajo en el futuro. Los empleadores que no aumenten las oportunidades de teletrabajo podrían enfrentar la posibilidad de perder talento.

“He visto a muchas empresas grandes, y en diferentes industrias, hacer anuncios sobre el futuro de su fuerza laboral en cuanto a cómo es probable que sea híbrida. Y algunos trabajadores trabajarán de forma remota de forma permanente, y otros estarán en una forma híbrida”, dice Golden. “Las empresas que hagan esto correctamente y de la manera correcta tendrán una ventaja competitiva sobre aquellas que no lo hagan”.

Más trabajo a distancia podría liberar a los empleados de tener que vivir cerca de donde trabajan. Eso también podría beneficiar a los empleadores que no tendrán que limitarse al grupo de talentos locales.

Más trabajos podrían ir a lugares con costos de vida más bajos y, en última instancia, al extranjero.

“Podría ir a Asia, África o América del Sur”, dice Gajendran.

“Entonces, una vez que las empresas descubran los roles que se pueden realizar de forma remota, su instinto sería usar eso como una forma de reducir sus costos. Y entonces, eso podría crear más inestabilidad en los mercados laborales “.

Es probable que permitir más teletrabajo también tenga implicaciones en el mercado de bienes raíces comerciales.

Las empresas buscan rediseñar la oficina y se preguntan: ‘¿Cuál es el propósito de la oficina? ¿Y por qué reunimos a los trabajadores todos los días? ‘”, dice Golden.

“Pensando en el propósito de la oficina, eso tiene implicaciones para su oficina en términos del espacio de oficina”.

