Transacciones por $25 millones se esperan en Rueda de Negocios de Chiriquí

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Chiriquí (Camchi), oficializó el lanzamiento de la séptima versión de la Rueda de Negocios 2019 que espera contar con la participación de más de 200 empresas y 500 empresarios y que se realizará en el Centro de Convenciones de la Feria Internacional de David.

Francisco Serracín, director de la Rueda de Negocios 2019, informó que entre el 27 y el 29 de agosto, de 9:00 A.M. a 5:00 P.M., se realizarán negociaciones directas entre vendedores y compradores, y agregó que esperan transacciones cercanas a los $25 millones.

En la edición 2018 se generaron 4,300 citas de negocios y en esta oportunidad esperan 5,000. Desde la primera Rueda de Negocios, ya son más de 85,000 citas de negocios, donde han participado empresarios de más de 20 países.

En esta ocasión, está confirmada la participación de Colombia, Costa Rica, Guatemala, Ecuador, Perú, Puerto Rico y Chile.

En el caso de la ronda de emprendimiento 2018, tuvo la particularidad de estar liderada en exclusiva por mujeres y se concretaron cerca de 12,000 citas.

El impacto económico en el sector hotelero superará los $70,000.

Las rondas de negocios nacieron con el objetivo de potenciar la producción de los agremiados de Camchi, pero el éxito y la repercusión llevó a convocar a los empresarios del resto del país.

Cifras de la Encuesta Agrícola de Café y Caña de Azúcar de noviembre de 2018, del Instituto Nacional de Estadística y Censo (Inec) de la Contraloría General de la República, indican que la provincia que presentó la mayor producción cafetalera en el año agrícola 2017/18 fue Chiriquí con 82,400 quintales pilados, el 74.2% del total de la cosecha nacional.

El café chiricano, en la gama de los especiales, conquistó mayor fama en fecha reciente, cuando el Elida Geisha Green Tip Natural, de la familia Lamastus, alcanzó un récord mundial al cotizarse en $1,029 la libra en la famosa subasta electrónica The Best of Panama.

La Encuesta Pecuaria de octubre de 2018 indica que fue Chiriquí, con 316,800 reses (20.3%) la provincia con mayor aporte al hato ganadero del país. En el caso del ganado porcino, después de Los Santos con 87,400 cerdos, le siguen Chiriquí con 58,400 y Panamá Oeste con 45,600.

Las tres provincias abarcan el 52.0% de la producción.

Serracín comentó que la provincia también estará representada por la piña y otros productos perecederos, además de la parte agroindustrial.

“Hay muchos empresarios que están produciendo, pero no para exportar y la idea es incentivarlos”, señaló el director de la Rueda de Negocios 2019, quien además expresó el interés de potenciar la parte turística a través del Circuito del Café, dinamizar la propuesta gastronómica, hotelera y el sector transporte, como parte de una estrategia mayor que es la marca destino Discover Chiriquí, creada por la Camchi.

El documento Visión Chiriquí 2025, elaborado por CAF Banco de Desarrollo de América Latina, la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) y la Camchi, refleja que “el comercio al por mayor y al por menor tienen el mayor número de empresas, ocupan alrededor de 12,600 personas, generan $415 millones en transacciones y cerca de $60 millones en remuneración”.

Desde el punto de vista agrícola, “existen 35,528 explotaciones agropecuarias, con prevalencia de minifundios y pequeñas y medianas explotaciones”.

El estudio propone crear la base económica para aprovechar las oportunidades comerciales de los Tratados de Libre Comercio (TLC), a partir de la creación del Conglomerado Logístico de Chiriquí.

Al igual que contribuir a la consolidación de una plataforma de servicios para Centroamérica que implicaría, entre otra acciones, “reestructurar la frontera de Paso Canoas con miras a incrementar el intercambio comercial y turístico” con la región.

Estas fortalezas y oportunidades se expondrán durante la Rueda de Negocios 2019 que también pondrá el foco en el turismo de compras, oferta que se potenciará a partir del mes de septiembre cuando el Grupo Los Pueblos inaugure en la entrada de la ciudad David, Federal Mall, con una oferta de más 300 tiendas, que atenderán principalmente al mercado centroamericano.

Violeta Villar Liste

violeta.villar@capital.com.pa

Capital Financiero