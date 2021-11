Tribunal anuncia fallo de no culpable a expresidente Ricardo Martinelli en caso “pinchazos”

El expresidente de la República, Ricardo Martinelli, será declarado no culpable, en el caso de supuestas escuchas ilegales conocido como “pinchazos”, por el Tribunal de Juicio del Primer Circuito Judicial de Panamá conformado por las juezas Iveth Francois Vega (presidenta), Jennifer Christine Saavedra Naranjo (relatora) y Marysol Osorio Leyton (tercera juez).

Así lo anunciaron las juezas al dar a conocer el sentido del fallo, que emitirán próximamente, luego de entrar en deliberación al culminar la fase de alegatos finales.

Para dar este veredicto se leyeron aproximadamente 24 puntos; fue decisión unánime, según el Tribunal, las pruebas aportadas por la Fiscalía no permitían acreditar que Ricardo Martinelli había dado orden de interceptar comunicaciones sin autorización judicial.

La audiencia de lectura de sentencia será el 24 de noviembre a las 9:00 a.m., donde se conocerán los detalles de la decisión del Tribunal de Juicio.

“La justicia finalmente se ha aplicado, siete años en esta tortura, en este suplicio, le doy las gracias a Dios, le doy gracias a la justicia panameña, he sufrido mucho, no quiero que esto le pase a ningún panameño, por favor imputen a todo el mundo, hagan las cosas como son, por favor lo que me han hecho a mí, a nadie más”, dijo tras conocerse la decisión del Tribunal Martinelli.

Por su parte, José Luis Varela, quien en su momento fue testigo de la Fiscalía expresó que las juezas no respetaron el artículo 29 de la Constitución de la República sobre la privacidad de la correspondencia.

Esta decisión deja a los panameños en completa vulnerabilidad frente a la defensa por parte del Estado de su derecho a la privacidad en su intimidad personal y familiar y a su buen nombre”, señaló.

Es necesario mencionar que en este caso se realizó el desahogo probatorio de 54 pruebas; 23 testimoniales; tres periciales y 28 documentales.

En el 2019 Ricardo Martinelli fue declarado como no culpable por los jueces del Tribunal de Juicio Oral debido a que estos determinaron que el Ministerio Público no acreditó la teoría del caso y que hubo una aparente vulneración de principios fundamentales del debido proceso. Sin embargo, el Tribunal Superior de Apelaciones de Panamá anuló la sentencia y ordenó un nuevo juicio, mismo que ha terminado con este veredicto.

El caso que se le seguía al exmandatario era el de la presunta comisión de los delitos de interceptación de telecomunicaciones, seguimiento, persecución y vigilancia sin la debida autorización judicial.