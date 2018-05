Tribunal Electoral de Panamá: Monto de las elecciones generales de 2019 es de $55.9 millones

El Tribunal Electoral (TE) panameño realizó este sábado 5 de mayo de 2018 la convocatoria para las elecciones generales de 2019, que se realizarán el domingo 5 de mayo del próximo año y en las cuales podrán votar 2 millones 798 mil 249 electores, de los cuales el 51% son mujeres (1,404,962) y el 49% son hombres (1,393,287).

El magistrado presidente del TE, Heriberto Araúz, dijo durante su discurso en el acto oficial de este sábado, que se realizó en la sede del TE, que “el monto estipulado para las elecciones del 5 de mayo de 2019 es de $55.9 millones”. No precisó el detalle de esa cifra.

En su intervención, Araúz recordó que los próximos comicios en los que se escogerá al sucesor del actual jefe de Estado, Juan C. Varela, se caracterizan porque hay nuevas reglas del juego debido a las “reformas electorales integrales” que están vigentes.

“Estas reformas están inspiradas en cuatro principios medulares: equidad, transparencia, rendición de cuentas y fortalecimiento institucional”, señaló el magistrado.

El magistrado Araúz también aprovechó su intervención para recordar los principales cambios contemplados en la Ley 29 de 2017 sobre las reformas realizadas al sistema electoral panameño. Entre ellas destacó que “se establecen topes a los gastos de las campañas”.

De igual forma, dijo el magistrado, “se establecen topes a las sumas que puedan aportar los donantes”, así como topes al gasto de las primarias.

En este sentido, Araúz recordó que “se establece una nueva causal de nulidad de la elección: excederse de los topes”.

El magistrado del TE señaló que en este proceso electoral se aumenta el financiamiento público a los candidatos por libre postulación de 50 centavos a un estimado de 7 dólares por adherente.

Araúz indicó, además, que con las reformas electorales se establecen nuevas obligaciones para los candidatos y partidos. “Para los candidatos se establece que en las circunscripciones de más de 5 mil electores, deben abrir una cuenta única de campaña y llevar un registro de ingresos y egresos; para los de circunscripciones de menos de 5 mil electores, basta solo con llevar un registro de ingresos y egresos”, dijo.

En el caso de los partidos políticos, “estos deberán abrir para la campaña electoral tres cuentas bancarias”, dijo Araúz”.

“La primera [cuenta bancaria] para depositar y manejar toda la recaudación de fuentes privadas; la segunda para depositar el 70% del financiamiento público preelectoral destinado a propaganda electoral; y la tercera para el manejo del 30% restante del financiamiento público destinado a otros gastos de campaña”, explicó el magistrado.

Durante su discurso, el magistrado Araúz hizo un llamado de atención para recordar que el incumplimiento de lo establecido en las reformas electorales tiene sus repercusiones.

Araúz mencionó, por ejemplo, que “la no presentación de los informes de ingresos y gastos de campaña se multará con 3 mil dólares y la no entrega de la credencial al ganador si no presenta dicho informe”.