Trump amenaza a Apple con aranceles si produce en China

El presidente Donald Trump amenazó con imponer aranceles a las Mac Pro de Apple si la compañía cambia la producción de la computadora de Texas a China.

La amenaza tuiteada el viernes rechaza el intento de Apple de proteger sus productos de la tasación be bienes hechos en China como parte de la guerra comercial del gobierno de Trump con el país más poblado del mundo.

“A Apple no se le otorgará exención de aranceles ni alivio para las partes Mac Pro que se fabrican en China. ¡Hazlos en USA, no hay tarifas!”, escribió.

Apple will not be given Tariff waiver, or relief, for Mac Pro parts that are made in China. Make them in the USA, no Tariffs!

