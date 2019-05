Trump amenaza a Cuba con “endurecer el embargo” por influenciar en Venezuela

El presidente de EU, Donald Trump, dijo en una entrevista televisada que su gobierno podría endurecer el embargo contra Cuba por intervenir en la situación crítica por la que atraviesa Venezuela.

Los comentarios se hicieron un día después de un intento fallido más del presidente interino de Venezuela Juan Guaidó por asumir el poder.

En una entrevista con Fox Business, el 1 de mayo, Trump indicó que su administración está considerando aumentar la presión contra Cuba si continúan sus operaciones en Venezuela.

“Vamos a aplicar un embargo y sanciones muy fuertes en Cuba. Depende de lo que va a pasar allí, pero ellos (los cubanos) tienen mucho que perder porque no tienen una economía en auge”, declaró el presidente sin dar más detalles de la posible medida.

El presidente Miguel Díaz-Canel publicó en su cuenta de Twitter que “No hay fuerza, amenaza o bloqueo que pueda apartarnos de nuestros principios solidarios, internacionalistas, latinoamericanistas, bolivarianos y martianos. América Latina es zona de paz”.

Por su parte, el diplomático cubano Carlos Fernández de Cossio, director general para asuntos estadounidenses de la cancillería cubana, precisó a la agencia AP que sí hay 20,000 cubanos en Venezuela, sin embargo son personas realizando programas médicos y deportivos.

Esa es la cifra de cubanos en Venezuela que el gobierno de Trump ha clasificado como militantes involucrados en los servicios de inteligencia y fuerzas armadas venezolanas.

El martes 30 de abril, el día en que Guaidó volvió a hacer un llamado a las fuerzas armadas de Venezuela junto al también opositor Leopoldo López para derrocar a Nicolás Maduro, Trump advirtió en su cuenta en Twitter de un “completo embargo” y “sanciones” al más alto nivel si no cesan las acciones militares de cubanos en Venezuela.

If Cuban Troops and Militia do not immediately CEASE military and other operations for the purpose of causing death and destruction to the Constitution of Venezuela, a full and complete….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 30, 2019