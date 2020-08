Trump considera negar el reingreso a EE.UU. a ciudadanos o residentes que se sospeche estén infectados de COVID-19

El gobierno del presidente Donald Trump estaría considerando una medida que le permitiría a agentes de inmigración impedirle la entrada a Estados Unidos (EE.UU.) a ciudadanos estadounidenses o residentes legales si se sospecha que están infectados con el coronavirus (COVID-19), confirmó un funcionario estadounidense a varias agencias de noticias.

El funcionario dijo que el borrador de la normativa, que aún no ha sido terminada y podría cambiar, le daría al gobierno autorización para bloquear a individuos que se podría “razonablemente” creer que han contraído el COVID-19 u otras enfermedades.

Tras conocerse la noticia la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (Aclu, por sus siglas en inglés) reaccionó en un comunicado criticando la medida.

Prohibir a los ciudadanos estadounidenses de los EE.UU. es inconstitucional”, dijo Omar Jadwat, director del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes en ACLU.

Jadwat recordó en la declaración que “La administración Trump ha implementado una prohibición fronteriza tras otra, más recientemente en niños y solicitantes de asilo, utilizando COVID-19 como excusa, mientras fracasa abismalmente en controlar el virus en EE.UU. La orden que se rumorea sería otro grave error en un año que ya ha visto demasiados”.

El presidente Trump ya ha impuesto medidas que prohíben la entrada a ciertos extranjeros, debido al temor que puedan ser factores de contagio del coronavirus por venir de puntos considerados “calientes” de coronavirus. Pero siempre se había excluido de esa posible negativo a la entrada a los ciudadanos estadounidenses o a extranjeros que tienen “residencia legal” en EE.UU.

Según el diario The New York Times, a varias agencias federales se les ha pedido que aporten sus comentarios sobre esta iniciativa a más tardar el martes, aunque no está claro cuándo sería aprobada, anunciada o implementada. La prohibición se aplicaría “sólo en los más extraños de los casos” y “cuando sea requerido en el interés de la salud pública, y sería de una duración limitada”.

Aunque no está claro si las leyes existentes permiten se les prohíba el ingreso a ciudadanos y residentes legales, los funcionarios de inmigración tienen amplios poderes para negar entrada a personas en base a temas “de seguridad nacional”.

Voz de América