Trump considera revocar la nacionalidad por nacimiento

El presidente Donald Trump dijo el martes que quiere ordenar el final del derecho constitucional que permite conceder la ciudadanía a los hijos nacidos en territorio estadounidense de padres no residentes e inmigrantes en situación irregular.

Las declaraciones de Trump, hechas a la serie documental “Axios” de HBO, llegan en medio de su campaña para imponer estrictas políticas migratorias antes de los comicios legislativos de la próxima semana.

El paso parece otra forma de centrarse en la inmigración con vistas a animar su base y ayudar a los republicanos a retener el control del Congreso en las elecciones del 6 de noviembre.

Trump declares he can end birthright citizenship with an executive order: “It was always told to me that you needed a constitutional amendment. Guess what? You don’t.” pic.twitter.com/CAK07Kt11D

— Axios (@axios) October 30, 2018