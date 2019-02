Trump declara emergencia nacional y asegura que construirá el muro

El presidente Donald Trump declaró este viernes una emergencia nacional con el fin de pasar por alto al Congreso y obtener el dinero que ha demandado sin éxito para construir un muro a lo largo de la frontera con México.

Durante el anuncio en la Casa Blanca, el presidente aseguró que el país ha estado luchando por años guerras a distancia, “pero no controlamos nuestras fronteras”.

El presidente estadounidense dijo que quiere parar las caravanas de migrantes centroamericanos, así como el tráfico de drogas y la delincuencia procedente de estos países.

Aseguró que su administración al crear “una economía tan fuerte”, más personas quieren entrar, por lo que hay “muchas más personas intentando entrar a nuestro país hoy, probablemente, más que antes”, afirmó el presidente.

A pesar que el presidente dijo que firmaría la orden ejecutiva “hoy”, la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders publicó una foto de Trump en el Despacho Oval en la que afirma que: “El Presidente Donald Trump firma la Declaración de Emergencia Nacional para abordar la crisis humanitaria y de seguridad en la frontera sur”.

President @realDonaldTrump signs the Declaration for a National Emergency to address the national security and humanitarian crisis at the Southern Border. pic.twitter.com/0bUhudtwvS

— Sarah Sanders (@PressSec) February 15, 2019