Trump dice que postergará redadas de deportaciones masivas por dos semanas

El presidente Donald Trump dijo el sábado en la tarde que demorará el proceso de deportación ilegal, a solicitud de los demócratas.

“…He demorado el proceso de deportación ilegal (deportación) durante dos semanas para ver si los demócratas y los republicanos pueden reunirse y encontrar una solución a los problemas de asilo y escapatoria en la frontera sur. Si no, ¡comienzan las deportaciones!”, escribió en su twitter.

At the request of Democrats, I have delayed the Illegal Immigration Removal Process (Deportation) for two weeks to see if the Democrats and Republicans can get together and work out a solution to the Asylum and Loophole problems at the Southern Border. If not, Deportations start!

En la mañana, Trump dijo que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por su sigla original) estaba enfocado en expulsar a las pandillas criminales MS-13 del país, mientras las ciudades de Estados Unidos se preparaban para redadas contra migrantes programadas para el domingo.

Mark Morgan, director interino del ICE dijo esta semana que la agencia apuntará a familias que hayan recibido una orden de expulsión de un tribunal de inmigración de Estados Unidos.

El sábado en la mañana, Trump había escrito en su Twitter que “las personas que ICE detendrá ya han sido ordenadas para ser deportadas. Esto significa que han huido de la ley y han huido de los tribunales. Estas son personas que se supone que deben regresar a su país de origen. Rompieron la ley al entrar al país, y ahora al quedarse”.

The people that Ice will apprehend have already been ordered to be deported. This means that they have run from the law and run from the courts. These are people that are supposed to go back to their home country. They broke the law by coming into the country, & now by staying.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 22, 2019