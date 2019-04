Trump envía soldados armados a frontera sur para frenar caravana de migrantes

El presidente Donald Trump dijo el miércoles que está enviando soldados armados a la frontera de México y advirtió a las autoridades de ese país que podría cerrar el paso porque “no está haciendo lo suficiente” para detener a una nueva caravana de migrantes que busca llegar a Estados Unidos.

El tema migratorio y lo que cataloga como una crisis en la frontera sur es vital para su gobierno, que lo ve como un asunto de seguridad nacional.

“Los soldados de México recientemente dispararon con armas a nuestros soldados de la Guardia Nacional, probablemente como una táctica de distracción para los traficantes de drogas en la frontera. ¡Mejor que no vuelva a pasar! Ahora estamos enviando SOLDADOS ARMADOS a la Frontera. ¡México no está haciendo lo suficiente para detener y retornar (la caravana)!”, escribió Trump en su cuenta de Twitter.

Mexico’s Soldiers recently pulled guns on our National Guard Soldiers, probably as a diversionary tactic for drug smugglers on the Border. Better not happen again! We are now sending ARMED SOLDIERS to the Border. Mexico is not doing nearly enough in apprehending & returning!

En otro mensaje más temprano el miércoles, Trump fue más suave advirtiendo que podría ordenar el cierre de la frontera de México si las autoridades de ese país no hacían algo para impedir el avance de los migrantes.

“Una caravana muy grande de más de 20,000 personas se inició en México. Se ha reducido en tamaño por México, pero sigue llegando. México debe detener el resto o nos veremos obligados a cerrar esa sección de la frontera y llamar al Ejército. ¡Los coyotes y cárteles tienen armas!”, escribió Trump en su cuenta de Twitter el miércoles.

A very big Caravan of over 20,000 people started up through Mexico. It has been reduced in size by Mexico but is still coming. Mexico must apprehend the remainder or we will be forced to close that section of the Border & call up the Military. The Coyotes & Cartels have weapons!

