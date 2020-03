Trump firma paquete de 2,2 billones de dólares para alivio de la economía de EE.UU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este viernes en la tarde el proyecto de ley que da paso a un paquete de ayuda de 2,2 billones de dólares para aliviar la economía estadounidense, golpeada por las crisis provocada por la pandemia del coronavirus.

Así lo anunció Trump en un tuit, en el que recalcó que se trata del “mayor paquete de ayuda económica en la historia de Estados Unidos, el doble de cualquier proyecto de ley de ayuda que se haya promulgado”.

I just signed the CARES Act, the single biggest economic relief package in American History – twice as large as any relief bill ever enacted. At $2.2 Trillion Dollars, this bill will deliver urgently-needed relief for our nation’s families, workers, and businesses. #CARESAct🇺🇸 https://t.co/0WnTNFZPZD

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 27, 2020