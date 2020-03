Trump insta a GM y a Ford a fabricar respiradores artificiales

Donald Trump instó a las compañías General Motors y Ford a fabricar con rapidez respiradores artificiales para pacientes con coronavirus (COVID-19) y sugirió que podría invocar la Ley de Defensa de la Producción.

GM y Ford anunciaron que hace unos días comenzaron a trabajar con otras empresas para ayudar a impulsar la producción de respiradores. Muchos demócratas, incluido el gobernador de NuevaYork, Andrew Cuomo, han pedido a Trump que invoque la mencionada ley y exija a las empresas industriales construir equipos médicos.

Trump también criticó en Twitter a General Motors por cerrar una fábrica en Ohio el año pasado. La firma vendió su planta de ensamblaje de Lordstown a una empresa de fabricación de camiones eléctricos.

Los comentarios de Trump se produjeron después de que el diario The New York Times sugirió el jueves que la Casa Blanca no llegó a anunciar un importante acuerdo de respiradores con GM y Ventec porque el precio era demasiado alto, lo cual generó críticas de los demócratas.

Otros fabricantes de automóviles han dicho que están trabajando en respiradores. El viernes, Toyota informó que está “finalizando acuerdos para comenzar a trabajar con al menos dos compañías que producen respiradores para ayudar a aumentar su capacidad”.

VOA