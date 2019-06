Trump: “Lo más importante” del acuerdo con México aún no se ha dado a conocer

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo un pedazo de papel en el jardín de la Casa Blanca el martes y dijo que era su nuevo acuerdo de inmigración con México, que contiene disposiciones misteriosas, pese a que México dice que no tiene idea de qué está hablando.

“Voy a dejar que México haga el anuncio en el momento adecuado”, dijo Trump a los periodistas en un día soleado en Washington. “Solo les doy mi palabra. Aquí está el acuerdo”.

Cuando se le preguntó si México había aceptado convertirse en un tercer país seguro para albergar a los inmigrantes que buscan asilo en Estados Unidos, Trump dijo: “No voy a decir ni lo uno ni lo otro”.

Pero el lunes, el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, sostuvo un documento y señaló los detalles previamente anunciados, incluido el despliegue de 6.000 soldados de México en su frontera con Guatemala para frustrar el aumento de migrantes centroamericanos que se dirigían a Estados Unidos.

“No hay otra cosa más allá de lo que acabo de explicar”, dijo Ebrard.

Trump había amenazado con imponer un arancel del 5% a los productos mexicanos que llegan a EE.UU. a partir de esta semana, pero canceló la amenaza cuando México se comprometió a incrementar los esfuerzos para bloquear a los migrantes de Honduras, El Salvador y Guatemala que se dirigían al norte hacia EE.UU.

“Los aranceles son una gran herramienta de negociación, un gran productor de ingresos y, lo que es más importante, una forma poderosa de hacer que las compañías vengan a Estados Unidos y de que las compañías que nos han dejado para ir a otras tierras regresen a casa”, escribió Trump.

Maria, Dagan, Steve, Stuart V – When you are the big “piggy bank” that other countries have been ripping off for years (to a level that is not to be believed), Tariffs are a great negotiating tool, a great revenue producers and, most importantly, a powerful way to get……

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 11, 2019