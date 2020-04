Trump: “México se ha comprometido a producir 100.000 barriles menos”

El presidente Donald Trump señaló hoy que Estados Unidos está “en conversaciones” con diversos países productores de petróleo y aseguró que México “se ha comprometido” ha reducir su producción, ante la bajada del precio del crudo en las últimas semanas.

“EEUU estableció conversaciones anoche con México, Arabia Saudita, Rusia y estamos negociando con los países de la OPEP (…). México se ha comprometido a producir 100.000 barriles menos”, dijo Trump en un rueda de prensa celebrada en la Casa Blanca.

El mandatario desveló que el jueves habló del asunto con su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, con quien dijo tener “una gran relación”.

“Hablando con el presidente [Obrador] me dijo que tienen un límite. La OPEP tiene un límite diferente, una reducción en torno al 23%. Así que lo que he pensado que podemos hacer -no sé si será aceptado, ya lo veremos- es que EE.UU. ayude a México por el momento y ellos ya nos lo reembolsarán más adelante”, explicó.

Las palabras de Trump se producen en un momento en que el crudo ha alcanzado precios mínimos históricos, debido a la baja demanda derivada de la pandemia y a la guerra de precios emprendida hace unas semanas por Rusia y Arabia Saudita.

“Nosotros estamos alcanzando el límite de nuestras reservas, no sabemos ni dónde almacenarlo, nos vamos a quedar si sitio. Se están utilizando barcos para almacenarlo, nunca se ha visto algo así. Para empezar, había una producción excesiva y después llegó el virus, y así se perdió el 40% del valor“, explicó.

El presidente señaló que, ante esta situación, todos los países implicados han acordado reducir la producción; aunque reconoció que la situación puede beneficiar a los ciudadanos y a algunas compañías, como las aerolíneas: “Para algunos es bueno y para otros, no”.

Nuevo acuerdo entre China y Venezuela

Preguntado sobre el acuerdo alcanzado entre el presidente chino, Xi Jinping, y el presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, para hacer frente a la pandemia por el COVID-19, Trump se limitó a decir: “No estaremos contentos si se produce”.

Cuando la periodista insistió en preguntar al mandatario si le preocupa que Pekín y Caracas estrechen lazos, Trump bromeó y dijo: “A mí todo me preocupa, por eso no duermo por las noches”.