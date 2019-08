Trump pide al Congreso aprobar ley de revisión de antecedentes para comprar armas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó el martes “malvados ataques” a los tiroteos ocurridos en Texas y Ohio, y pidió el lunes a los congresistas estadounidenses que aprueben una ley que exija estrictas revisiones de antecedentes para las compras de armas de fuego.

Trump dijo durante una declaración en la Casa Blanca que actuará con una resolución urgente, tras la muerte de 29 personas como resultado de los dos ataques ocurridos el fin de semana.

Trump dijo más temprano el lunes en su cuenta de Twitter que las muertes no podían ser “en vano” y pidió a ambos partidos políticos que tomen medidas para exigir más controles para los compradores de armas.

“No podemos permitir que los asesinados en El Paso, Texas y Dayton, Ohio, mueran en vano. Del mismo modo para los heridos tan graves. Nunca podemos olvidarlos, ni a los que murieron antes que ellos”, escribió Trump en Twitter previo a su comparecencia programada para las 10 de la mañana.

We cannot let those killed in El Paso, Texas, and Dayton, Ohio, die in vain. Likewise for those so seriously wounded. We can never forget them, and those many who came before them. Republicans and Democrats must come together and get strong background checks, perhaps marrying….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 5, 2019