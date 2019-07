Trump promete “espectáculo de toda una vida” este 4 de julio

El presidente Donald Trump, un presentador de corazón de programas de reality, prometió el “espectáculo de toda una vida” para las miles de personas que como cada año acudirán el 4 de julio al National Mall a conmemorar el Día de la Independencia.

Los tanques ya están listos para mostrar el músculo militar y los manifestantes están listos para hacer oír sus voces.

Han pasado casi siete décadas desde que un presidente habló allí en este feriado. Estados Unidos estaban en guerra en Corea cuando Harry Truman dirigió un mensaje por el 175 aniversario de la firma de la Declaración de Independencia.

Él ha dicho que el evento será como un “saludo a Estados Unidos”, en honor a las fuerzas armadas, y hablará en el Lincoln Memorial frente a un público VIP que podrá ingresar solo con boleto compuesto por donadores republicanos, funcionarios de la administración y de campaña y familiares, así como personas que solo acudirán para verlo o para protestar contra lo que ven como una acción divisoria en un feriado nacional tradicionalmente unificador.

Trump tuiteó el miércoles que el costo “será muy pequeño en comparación con lo que vale”.

“Somos dueños de los aviones, tenemos los pilotos, el aeropuerto está justo al lado (Andrews), todo lo que necesitamos es el combustible”, dijo, refiriéndose a la Base Conjunta de Maryland, hogar de algunos de los aviones que volarán sobre el National Mall el jueves. “Somos dueños de los tanques y todo. Los fuegos artificiales son donados por dos de los grandes”.

Trump no mencionó lo que costó enviar tanques y vehículos de combate a Washington por ferrocarril y guardarlos durante varios días, y otros gastos. La Casa Blanca remitió preguntas sobre el costo de la participación militar al Pentágono, que dijo que no tenía la respuesta.

En otro tuit el miércoles, Trump prometió que el programa Lincoln Memorial “¡será el espectáculo de toda una vida!”. Funcionarios de la Casa Blanca han enfatizado que los comentarios de Trump serán patrióticos.

Our July 4th Salute to America at the Lincoln Memorial is looking to be really big. It will be the show of a lifetime!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 3, 2019