Trump promete lanzar candidatura para la reelección 2020 en “gran mitin” en Florida

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene programado anunciar su intención de presentarse para la reelección presidencial en 2020 durante un acto el martes en Orlando, Florida.

Trump, de 73 años, adelantó en su cuenta de Twitter que será “un gran mitin”.

“Gran mitin mañana (martes) en Orlando, Florida, parece estar sentando récords. Estamos construyendo grandes pantallas gigantes afuera para cuidar de todos. Más de 100.000 solicitudes. Nuestro país lo está haciendo muy bien, mucho más allá de lo que los enemigos y perdedores creían posible, ¡y solo mejorará!”, escribió Trump en su cuenta de Twitter.

Big Rally tomorrow night in Orlando, Florida, looks to be setting records. We are building large movie screens outside to take care of everybody. Over 100,000 requests. Our Country is doing great, far beyond what the haters & losers thought possible – and it will only get better!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 17, 2019