Trump reitera amenaza de más aranceles si China toma represalias

El Primer Mandatario de Estados Unidos mencionó nuevamente el martes su amenaza de imponer aranceles a más importaciones de bienes chinos, por un valor de $267.000 millones, si China toma represalias por las recientes medidas adoptadas por Washington en la guerra comercial con Pekín.

En declaraciones a periodistas en la Oficina Oval, Trump también dijo que China aún no está lista para alcanzar un acuerdo sobre comercio.

“China quiere llegar a un acuerdo y yo digo que no están listos todavía”, sostuvo Trump. “Simplemente, digo que no están listos aún. Y hemos cancelado un par de reuniones porque digo que no están listos para llegar a un acuerdo”, agregó.